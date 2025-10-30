Eşref Rüya’nın Afra’sı 'Abi' dizisinin kadrosunda

Atv’nin OGM Pictures imzalı dizisi “Abi” yarın sete çıkacak. Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun yöneteceği diziye son olarak “Eşref Rüya” dizisinde “Afra” rolüne hayat veren genç kuşağın güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncularından Ebrar Karabakan katıldı.

'ABİ' DİZİSİNDE DİDEM ROLÜNE HAYAT VERECEK

Ebrar Karabakan merakla beklenen “Abi”de “Didem” rolüne hayat verecek ve avukat Çağla’nın (Afra Saraçoğlu) yakın arkadaşına hayat verecek.