Ev dekorasyonunda sonbahar etkisi: Hangi trendler öne çıkıyor?

Bu sezon ev dekorasyonunda hangi trendler öne çıkıyor?



Minik dokunuşlar, sonbahar tonları, huzur veren detaylar yine ön plana çıkıyor. Doğal ve sıcak tonların etkisinde bulunan mekanlara kahverengi, koyu yeşil, hardal gibi vurgulayıcı tonlar ekleniyor. Sonbaharın en baskın tonu sarı, grinin ve kahvenin açık tonlarıyla dekorasyon tercihlerinde yumuşak geçişlerle öne çıkıyor. Yaşam alanlarında son zamanlarda fazlasıyla tercih edilen botanik, bu sezonda da sıklıkla kullanılıyor. Evlere hem enerji katıyor hem de yaşayan bir doku oluşturuyor. Rattan, bambu gibi doğal kullanımlar, soft renkler, koltuk battaniyeleri, mumlar ve İskandinav tarzı dekorasyon anlayışı yine ön planda diyebilirim.

Koza Home koleksiyonunda hangi renklerin hakimiyeti var ve renk paletini belirlerken nelerden ilham aldınız?

Koza Home koleksiyonunda, Akdeniz’in kültürel zenginliği, İskandinav sadeliğiyle bir araya geliyor. Sade ve yumuşak tonlar, ön planda. Kahve ve bej tonları ağırlıkta, beyaz ve mavi de öne çıkan renkler arasında yer alıyor. Aslında genel olarak her sezon, koleksiyonlardaki renk anlayışı bu şekilde devam ediyor olacak.

Ev dekorasyonunda küçük dokunuşlarla, büyük fark oluşturmak isteyenler için ne önerirsiniz?

Koltuk battaniyeleri, mumlar ve cozy detaylarla büyük farklar sağlamak mümkün. Yastık kullanımı da bunu yapmanın en etkili ve kolay yolları arasında yer alıyor. Farklı renk, doku ve boyutlardaki yastıklar istediğiniz sıcaklığı evinize katmanızda yardımcı olacaktır. Puflar, dokulu halılar ve taşınabilir aydınlatmalar da küçük dokunuşlarla büyük fark oluşturmayı destekleyen objeler arasında.

Dekorasyona göre doğru halı ve kilim seçimi nasıl yapılır?

Form, işlev, oran, renk ve desen gibi noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle halının kullanılacağı alan göz önünde bulundurulmalı. Örneğin mutfak için seçilen bir halının kolay temizlenebilir olması mühim. Salon mobilyalarının düz ya da desenli olması da halının sadelik derecesini yükseltir ya da azaltır. Sofistike ve gösterişli bir alana halı seçiliyorsa, kısa tüylü tercih edilmeli. Öte yandan rahat, sıcak ve ısının yoğun olması isteniyorsa yumuşak halılar yardımcı olacaktır. Koza Home koleksiyonunda, Koza Halı’nın özel olarak tasarladığı iç ve dış mekan halıları ve kilimleri yer alıyor. Boulder, Koza Gördes, Tahar, Natura Jüt, Fresco ve Sand öne çıkan modellerimiz arasında.

Ev dekorasyonunun natürel dokunuşlarından rattanı, bu sezon da görmeye devam edecek miyiz?

Rattan, tropik iklimlerde bambu gibi tırmanıcı bir bitki çeşididir. Genelde bambu ile karıştırılır; ancak rattan esnek, dayanıklı ve bükülebilir bir malzemedir. Kolayca şekil almasından dolayı mobilya sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Son yılların da yükselen trendi diyebiliriz. Rattan eskiden sadece bahçe mobilyalarında kullanılırken artık yaşam alanlarında hem büyük mobilyalarda hem de dekoratif parçalarda çok fazla göze çarpıyor. Hem modasının geçmiyor oluşu hem de dayanıklı oluşu kullanım alanını da genişletiyor.