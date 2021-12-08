Ev turu: Halkalı'da küçük ama stil sahibi bir ev

Farklı tarzları ile dikkat çeken, özenle dekore edilmiş evlere konuk olan Evim, bu kez İstanbul'un Halkalı semtinde oturan Badegül Taşer’in evine konuk oldu. Yaklaşık olarak 84 metrekarelik bu ev son derece stil sahibi.

Vaktinin çoğunu mutfakta geçiren ev sahibi, oturma alanı ile mutfak arasında bir duvar oluşturmayarak daha ferah ve aydınlık bir ortam oluşturmuş. Evin genelinde yeşil bitkileri çok görüyoruz. Ev sahibi, yeşili çok sevdiğini ifade ediyor. Evde makrome detaylar dikkat çekiyor. Badegül Hanım, el emeği ürünlere evinde sıkça yer vermiş. Boho stil, en sevdiği stillerden biri...

Hasır ve keten seven ev sahibi, TV'nin arkasında yer alan duvarda bu dokuya sahip bir duvar kağıdı kullanmış. Mutfaktan küçük ama fonksiyonel, şık bir balkona çıkabiliyoruz. İşte ev turundan kareler...