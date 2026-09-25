Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal ne zaman başlıyor?

Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Hamal dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicilerin gündeminde. KYN Yapım imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin çekimleri başlarken, yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar da araştırılmaya başladı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak, Hamal dizisinin oyuncuları kimler? İşte diziye ilişkin merak edilenler...

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal dizisinin hikayesi, İstanbul Eminönü'nde hamallık yaparak hayatını sürdüren Kemal karakteri etrafında şekilleniyor. Geçmişte “Harputlu Kemal” olarak tanınan Kemal, eski hayatını geride bırakarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor.

Ancak yaşanan beklenmedik bir olay, Kemal'in geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu süreçte Kemal'in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdüren Hayat ile kesişiyor.

Hikayeye Egemen karakterinin dahil olmasıyla birlikte geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç mücadeleleri ve kişisel çatışmalar da derinleşiyor. Dizide suç, adalet, intikam, aşk, suçluluk ve geçmişle yüzleşme gibi temalar işleniyor.

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca – Kemal

Fahriye Evcen – Hayat

Caner Cindoruk – Egemen

Erdal Özyağcılar – Derviş

Burak Tozkoparan – Tekin

Sarp Akkaya – Falke

Yiğit Uçan – Esfender

Sera Kutlubey – Melez

Yasemin Yazıcı – Hilal

Onur Dilber – Mıhçı

Elifnaz Altay – Neva

İlayda Çevik – Ece