Farklı dünyalara yolculuk: Hayvan Çiftliği ve Margo’nun hikayesi

Farklı bakış açılarıyla derinleşen George Orwell’in Hayvan Çiftliği ve Rufi Thorpe’un Margo’nun Paraya İhtiyacı Varher kitabı, okur için keşfedilecek yeni dünyalar sunuyor.

Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından

Hayvan Çiftliği Okuma Rehberi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Cemalnur Sargut, Sinan Canan Kemal Öztürk, George Orwell

Tuti Kitap

George Orwell’in 1945’te yayımlanan başyapıtı Hayvan Çiftliği, politik alegorinin en güçlü örneklerinden biri olarak 80. yılına giriyor. Tuti Kitap’ın hazırladığı özel edisyon, esere yeni bir boyut kazandırıyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Cemalnur Sargut, Sinan Canan ve Kemal Öztürk kitabı kendi alanlarından yorumlayarak, iktidar, özgürlük, eşitlik ve adalet kavramlarını günümüzle ilişkilendiriyor. Kısa ama çarpıcı bu klasik, farklı perspektiflerle birleşerek hem derinlikli bir okuma deneyimi hem de güncel tartışmalara açılan bir kapı haline geliyor.

Margo’nun Paraya İhtiyacı Var

Rufi Thorpe

Domingo

Bir Amerikan güreşçisi ile bir Hooters garsonunun kızı olan Margo Millet, yoksullukla geçen çocukluğundan kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenerek çıkar. Üniversitede edebiyat okurken evli profesörüne aşık olup hamile kalması ise hayatını bambaşka bir yola sürükler. Yirmili yaşlarının başında işsiz ve bebekli kalan Margo, yıllardır görmediği babasının beklenmedik desteğiyle hayatta kalma planı yapar. OnlyFans’ta, babasının geçmişinden ilhamla yarattığı karakterle çevrimiçi şöhrete kavuştur. Ancak bu yeni hayatının bir bedenli var. Geçmişte aşk yaşadığı profesör, şimdi çocuğun velayeti için karşısına dikilir.