Filizlenmiş sarımsak yenir mi? Tadından sağlığına tüm gerçekler

Sarımsak zamanla filizlenebilir ve bu da görünümünde belirgin değişikliklere yol açar. Bu yazıda, sarımsağın neden filizlendiğini ve bu süreci yavaşlatmak için soğanları nasıl saklamanız gerektiğini ele alıyoruz.

Neden Toplu Sarımsak Alırız?

Sarımsak, doğru koşullarda saklandığında 6 aya kadar bozulmadan kalabildiği için genellikle büyük miktarlarda satın alınır. Ancak zamanla, bazı dişlerin üst kısmında yeşil filizlerin belirdiğini fark edebiliriz. Bu durumda akla gelen ilk soru şudur: Filizlenmiş sarımsak tüketilebilir mi?

Filizlenmiş Sarımsak Tüketmek Güvenli mi?

Sarımsak, hasattan sonra olgunlaşmaya devam eder ve zamanla içinde yeşil filizler oluşur. Başlangıçta bu filizler dıştan görünmez; ama zamanla sarımsağın dış kabuğunu delerek büyümeye başlarlar.

Endişe etmeyin: filizlenmiş sarımsak sağlık açısından tehlikeli değildir. Ancak tadında hafif bir acılık oluşabilir. Bu acılık, çoğu zaman filizden değil, yaşlanan sarımsak dişinin kendisinden kaynaklanır. Filizler ise çimensi ve hafif tatlımsı bir yapıya sahiptir.

Genç sarımsakta doğal olarak bol miktarda şeker bulunur. Sarımsak yaşlandıkça bu şekerin bir kısmı filizleri beslemek için harcanır. Bu da dişin geri kalan kısmının daha keskin, yoğun ve sert bir tada sahip olmasına neden olabilir. Ancak pişirildiğinde bu fark genellikle kaybolur.

Antioksidan Gücü Daha Yüksek Olabilir

İyi haber şu ki, 2014 yılında Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, filizlenmiş sarımsak dişleri, taze olanlara kıyasla daha fazla antioksidan içeriyor. Yani sağlığınız için ekstra fayda sağlayabilir.

Filizlenmiş Sarımsağı Nasıl Kullanmalı?

Sarımsağınız filizlendiyse hemen çöpe atmayın! Bu durum, onu değerlendirmeniz için güzel bir fırsat olabilir. Ancak tariflerinizde ana malzeme yerine destekleyici lezzet katmanı olarak kullanmanız daha uygun olur.

Filizlenmiş sarımsağı kullanabileceğiniz yemek türleri:

Güveçler

Etli veya sebzeli çorbalar

Sıcak soslar ve dipler

Tavada kızartmalar

Makarna sosları

Baharatlı salatalar

Sarımsağın Filizlenmesi Nasıl Önlenir?

Filizlenmeyi tamamen durdurmak zor olsa da, uygun saklama koşullarıyla süreci büyük ölçüde yavaşlatabilirsiniz.

Alışverişte Dikkat

Satın almadan önce sarımsakların üzerini kontrol edin; küçük yeşil filizlerin oluşmaya başlamış olması erken yaşlanmanın işaretidir.

Saklama Koşulları

Evinizde serin (13–14 °C), karanlık ve orta nem oranına sahip bir yer seçin. Bu, kiler ya da karanlık bir dolap olabilir. Aşağıdaki öneriler işinize yarayacaktır:

Buzdolabından uzak tutun: 10 °C’nin altında saklanan sarımsaklar daha kolay filizlenir.

Sıcak ortamdan da kaçının: 18–19 °C’nin üzerindeki sıcaklıklar sarımsağın büzüşmesine neden olabilir.

Hava almasını sağlayın: File torba, hasır sepet ya da delikli kutular idealdir. Bu sayede hava sirkülasyonu sağlanır ve sarımsak daha uzun süre dayanır.

Bu koşullarda, bütün haldeki sarımsaklar 6 aya kadar dayanabilir.

Soyulmuş Sarımsak İçin Saklama Önerileri

Soyulmuş dişler: Hava geçirmez bir kapta veya fermuarlı torbada buzdolabında 1 hafta saklayabilirsiniz.

Kıyılmış sarımsak: Üzerini kaplayacak kadar zeytinyağı dökün ve hava almayan bir kapta buzdolabında 3 güne kadar kullanabilirsiniz.