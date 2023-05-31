Gardırobunuzu nasıl daha düzenli tutabilirsiniz? 8 ipucu

Evinizdeki fiziksel dağınıklık sadece bir göze batan şey değildir. Araştırmalar bunu stres, erteleme ve hayattan memnuniyetsizlikle ilişkilendirmiştir. Gardırobunuz dağınık olduğunda, hem zihninizde daha çok dağınık olur hem de daha mutsuz olursunuz. Bu yüzden araştırmalar genellikle dolapların düzenli olmasını gerektiğini savunur. Peki dolaplarınızı nasıl daha düzenli hale getirebilirsiniz? İşte ipuçları...

1. Uyumlu askılar kullanın

By Saki'nin stilisti ve organizatörü Iris Miyasaki, "Uyumsuz askılarınızı uyumlu olanlar ile değiştirin" dedi. "Görsel dağınıklığı ortadan kaldırmak için kolay ve hızlı bir numara" dedi. Geleneksel plastik yerine kadife gibi daha ince askılar seçmek de yerden tasarruf sağlayabilir. Farklı türde askılar kullanacaksanız, düzenleme uzmanı Rachel Rosenthal'ın bir blog gönderisinde yazdığı gibi, her şeyin uyumlu görünmesi için renkleri tutarlı tutmaya çalışın.

2. Ayakkabı alanından tasarruf etmek için ayakkabı kutuları kullanın

Organizatör Charlotte Upshaw, alanınızdan yararlanmak için ayakkabı kutuları kullanın diyor. Ayrıca ayakkabılarınızın fazla görünmemesi ve bir düzende durması sizin açınızdan da iyi olacaktır.

4. Raf ekleyin

Build & Create Home'dan organizatör ve ahşap işçisi Charlee Ostrander, dolabın üst kısmındaki ekstra bir rafın "Basit bir proje ve çok fazla ekstra alan kazandırabilir" dedi.

Bu rafı örneğin sezon dışı kıyafetlerinizi saklamak için kullanabilirsiniz. Ostrander, çocuk dolaplarında boyuta göre düzenlenmiş elden çıkarma kutuları için kullanabilirsiniz. Kutuları etiketlemek çok önemlidir, böylece her birini araştırmak zorunda kalmadan ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz.

5. Dolabınızda çekmeceleriniz varsa bu katlama tekniği mutlaka denenmeli

Öncelikle, bazı çekmece bölücülere ihtiyacınız olacak. Miyasaki, "kurulması çok kolay ve düzenli bir çekmeceyi korumayı zahmetsiz hale getiriyor" dedi. “Çekmecelerinizi bir ofis dosya dolabı olarak düşünün. Miyasaki, aradığınızı ne kadar çabuk tanımlarsanız, aramaya ve onu bulmak için her şeyi çöpe atmaya o kadar az zaman harcarsınız, dedi Miyasaki.

6. El çantalarınızı sergilemek için çanta standları kullanın

Jaymes, "Dolabınızı kişiselleştirmenin ve üst düzey görünmesini sağlamanın harika bir yolu" dedi. Boş yeriniz varsa, şeffaf akrilik standları kullanmanızı öneriyor. Ancak alanınız kısıtlıysa, akrilik raf bölücüler harika bir alternatiftir. Ek bir avantaj: "Çantalarınızı dik şekilde sergilemek, formda kalmalarını sağlayacaktır" dedi Jaymes.

7. İki parçalı mayo takımlarını bikini çantalarıyla bir arada bulundurun

Mayolarınızı gelişigüzel bir dolap çekmecesine dolduruyorsunuz? Bunun yerine, ayrı bez poşetlerde üstleri ve altları eşleştirerek bir arada tutmanız hem yer açısından hem de dağınıklığı gidermek açısından iyi olacaktır.

8. Takıları ayrı bölmeleri olan bir çekmecede bulundurun

Takıları asabileceğiniz uzun bir takı askılığı yerine takılarınızı koyabileceğiniz bölmeli bir dolap yaptırmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle takılar dağınık görünmeyecek ve birbirine dolanmayacaktır.



