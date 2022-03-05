Gaziosmanpaşa'da neo klasik bir daire

Evim Dergisi, bu hafta Aygül Küçükhüseyin'in İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evine konuk oldu. Yaklaşık 110 metrekarelik ev, aydınlık ve ferah görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Ev sahibi, “Bazı tadilatlar yaptırdık bazılarını kendim yeniledim. Örneğin mutfak dolaplarını kendim yeniledim. Koltukları da yine kendim kapladım. Gümüş rengini çok seviyorum ve bu nedenle gümüş, ayna gibi detaylar kullandım.” diyor.

Işığı yansıtan yüzeyler evin daha aydınlık görünmesini sağlamış. Salonda yemek alanı ile oturma alanını birbirinden ayıran bir kemer bulunuyor.

Genç odasında çalışma masası ev sahibi tarafından tasarlanmış. Bu odadan küçük bir balkona geçiş yapılabiliyor.

Evin yatak odasında monokrom renk kartelası kullanılmış. Komodinler özel olarak tasarlanmış.

Gelin bu evi birlikte inceleyelim...