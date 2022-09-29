Geçmişe yolculuk: VSCO kızı nedir? Nasıl Vsco girl olunur?

Tumblr'da geçen bir gençliğiniz varsa VSCO kavramını da duymuş olabilirsiniz. VSCO girl olma kavramı tam anlamıyla açıklanmasa da o kişiyi görür görmez VSCO kavramını gördüğünüzden emin olabilirsiniz! Peki VSCO girl nedir? VSCO nedir? VSCO görünümü nasıl elde edilir?

VSCO KIZI NEDİR?

VSCO kızı, aslında VSCO uygulamasından öncesine dayanan ancak VSCO uygulamasıyla bütünleşen bir kavram. VSCO aslında bir fotoğraf editleme uygulaması ancak günümüzde uygulamadan çıkıp kavram olmuş ve sosyal medya mecralarında yerini almış durumda. Bir nevi 'That girl' gibi düşünebilirsiniz.

NASIL VSCO KIZI OLUNUR?

VSCO kızı her zaman şort tişört kombini yapabilen, rahat kombinler tercihinde bulunan sırt çantasıyla gezgin havasını andıran bir görünüm. Böyle söyleyince daha da anlaşılır oldu değil mi? Tarzınıza yenilikler katmak istiyorsanız ve sizin hayat stilinizle de uyumlanabiliyorsa neden olmasın! Belki de bu işe bir sırt çantası, rahat bir terlik ve su matarası alarak başlayabilirsiniz. İşte VSCO kızı olmaya hazırsınız!

Yakın arkadaşlarla selfieler, kumsalda fotoğraf ve eğlenceli bir kaç kare aslında VSCO kızı olmak bu kadar kolay sadece bir kaç fotoğraf rengiyle oynarsınız VSCO kızı olmaya başlayabilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lauren Riihimaki (@laurdiy)'in paylaştığı bir gönderi

Biraz çevreci, biraz asi biraz da gezgin... Bu kavramların bir beden aldığı VSCO kızı her zaman kendini belli ediyor. Aslında onlar için mükemmellik kavramı yoktur sadece kendileri gibi kendilerini rahat hissedecekleri bir hayat isterler ama kreatif yönleri de oldukça gelişmiştir.

VSCO uygulamasının isminden gelen bu kavram aslında VSCO uygulamasını da açıklıyor. VSCO uygulaması aynı bir Instagram gibi fotoğraf editleyip yükleme uygulaması sadece burada beğeniler ve yorumlar yok herkes kendi sayfasında özgür. Biraz beğenilme dürtüsü ile Instagram bu noktada ön plana çıkıyor yani insanlar fotoğraflarını VSCO editlerken, Instagram'da sosyalleşiyor. O yüzden VSCO uygulaması bu kavramın da bir parçası. Eğer sizde VSCO kızı olmak isterseniz VSCO uygulamsı ilk uğrayacağınız yer olabilir. Fotoğraflarınızda uğraşılmamış ama kusursuz ve bir o kadar da estetik havayı VSCO uygulamasında yakalayabilirsiniz...

2010’ların başında Instagram’da paylaşım yaptıysanız, bikinili fotoğrafları ve dudaklarınızı büzdüğünüz selfieleri paylaşmadan önce, düşük çözünürlükte okuduğunuz kitabın veya arka bahçenizin fotoğrafını çekip VSCO filtresiyle paylaşım mutlaka yapmışsınızdır. Kim bilir belkide VSCO kızları yeniden geri döner.