Yeni bir kavram: 'That girl' yani 'O kız' nedir, nasıl olunur?

Herhangi bir filmin baş rolündeki o kız olmak istemez misin? Peki ya kendi hayatının baş rolündeki o kız olabilirsin desek? Günümüzün yeni trendi 'O kız' olmak... Gelip geçici bir heves mi yoksa artık kendimize yatırım mı demeliyiz orası daha belli değil ama görünen o ki hayatımıza giren yeni kavramlardan biri. Nisan 2021'den beri TikTok ile birlikte çıkan bu trend pek çok insanın yaşam tarzı oldu. Peki nedir 'That girl' yani 'O kız' olma trendi? 'O kız' nasıl olunur? Gelin çok konuşulan TikTok trendini bir mercek altına alalım.

'That girl' trendi nedir?

Daha önce hiç hot girl summer trendini duydunuz mu? Yazın herkes mükemmel kız olma yolunda koşar çünkü yaşamdan aldığımız seratonin etkisi artmaya başlar. Peki ya artık sadece yaz ile sınırlı değilse? İşte o evrede 'That girl' yani 'O kız' akımı devreye giriyor. Her sabah erken kalkıp koşusunu yapan ardından matcha çayıyla avokado tostunu hazırlayan hedefleri doğrultusunda çalışan ve sağlıklı bir hayatı benimseyen birini gördünüz mü? Veya size onlardan biri olabilirsiniz desek kulağınıza hoş geliyor mu? İşte 'O kız' olmak için yapabileceğiniz şeyler tam olarak bunlar! Aslında bir nevi zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmanızı sağlayan günlük alışkanlıklar ve rutinler oluşturmak diyebiliriz. Aslında tam olarak 'iyi hissetmek' de diyebiliriz. Kendinize iyi gelen iyi hissettiğiniz durumları ve olguları hayatınıza harmanlamak ve bir rutin haline getirmek... Tabi bunun içine sağlıklı yaşamı katmayı unutmuyoruz. Peki 'O kız' nasıl olunur?

'O kız' nasıl olunur?

Aslında herkesin 'O kız' olma kavramı farklı olabilir. 'O kız' olmak, zindeliği, hayatınızda olumlu değişiklikler yapmayı ve daha iyi bir insan olmak için her gün kendinizi geliştirmeyi irdeler. 'O kız' olmak aslında hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıkla ilgilidir. Dünyanın en fit kızı olmanıza ve her gün en sağlıklı yiyecekleri yemenize gerek yok. Her şey, kendinizi geliştirmek ve tüm bunları kendi zaman diliminde istediğiniz şekilde yapmanızla ilgilidir.

Sağlıklı alışkanlıklar edinin

'O kız' yolculuğunuza başlamak için sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve kendinizi hangi alanlarda geliştirmek istediğinizi düşünerek başlayabilirsiniz. Mesela daha fit mi olmak istiyorsunuz veya daha iyi notlar almak ya da genel olarak refahınızı iyileştirmek mi istiyorsunuz o zaman sizi bu konularda geliştirecek yöntemler bulun. Ertelemekten hoşlanıyorsanız, işlerinizi düzene koyun veya daha erken kalkmayı hedefleyin. Çalışma alanınızı her zaman dağınık buluyorsanız, temizliğe biraz zaman ayırın.

Gerçekçi hedefler belirleyin

Gerçekçi olmadığı için ulaşamayacağınız veya tamamlayamayacağınız bir hedef belirlemekten daha kötü bir şey yoktur. Onlara ulaşamamaktan suçluluk duymak yerine, başarı ve gurur hissetmek için kontrol edebileceğiniz sık sık kısa vadeli hedefler belirlemeyi hedefleyin. "O kız" her zaman aklına koyduğunu başarır. Aynı anda biraz zorlayıcı olsa da, gerçekçi ve ulaşılabilir haftalık veya iki haftalık bir hedef belirlemeyi deneyebilirsiniz.

Vücudunuza iyi davranın

"O kız", olmak daha sağlıklı yiyecekler yemekle ilgili değildir. Ancak kendinizi iyi hissettiren, taze ürünler içeren ve yemekten zevk aldığınız yiyecekler yemek, o kız olmak için çok önemlidir. Daha az işlenmiş yağ veya sebze ağırlıklı bir besin düzeni iyi bir başlangıç olabilir. Evde yemek pişirmeyi ve daha az paketli gıda tüketmeyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Sağlıklı beslenmek her zaman salatalar ve sade yiyecekler anlamına da gelmez, bu nedenle biraz araştırma yapın ve hem lezzetli hem de size iyi gelen yiyecekleri bulun. Arada sırada bir meyve tabağından, cipse geçiş yapabilirsiniz.

Kendinizi zenginleştirin

Sadece parlayan bir cilt ve iyi yemek yemek, 'O kız' olmak demek değildir. Sürekli öğrenmeli ve kendinizi gelişmelisiniz. O kız her zaman hayatının her alanında yeni bilgiler öğrenmeye ve almaya açık olmalıdır. Bu, daha odaklı ve üretken olmak için okuduğunuz okul da olabilir veya kişisel yönlerinizi geliştirmek için bir bilgi edinimi de olabilir. Farklı dersler alarak, güçlü mentorları dinleyerek, yeni podcast'ler keşfederek ve daha fazla kitap okuyarak kendinizi bilgiyle zenginleştirin. Kendinizin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için çabalayın.

Vücudunu hareket ettir

Egzersiz! Ya sevilir ya da nefret edilir. İster bir antrenman rutini olan ve sık sık spor salonuna giden biri olun, ister ihmal eden biri olun, bunu hayatımıza sokmak eşit derecede önemlidir. İyi kalmak için vücudunuzu günde en az yarım saat hareket ettirmeniz tavsiye edilir, bu nedenle günlük yaşamınızda bir tür hareket şekline uymaya çalışın. "O kız" her zaman hareketli, üretken ve motivedir. Aslında sadece 'O kız' olmak için değil kendinizi geliştirmek istediğiniz için bunu yapın. Egzersiz yapmak, kendimizi daha mutlu etmeye teşvik eden endorfin salgılar, bu nedenle gün içinde bir yürüyüş yapmak bile size iyi gelecektir.

Kişisel bakımınıza önem verin

'O kız' her zaman cilt bakımını önemser ve parlak bir cilde sahiptir, bu nedenle henüz bir cilt bakımı rutininiz yoksa bir cilt bakımı rutini geliştirin. Saçınızı değiştirmek veya bir kuaförde tırnaklarınızı yaptırmak gibi mümkün olduğunca kendinizi iyi hissetmek için bakımınıza önem verin. Sevdiğiniz ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan kıyafetler giyin. Aslında 'O kız' olmak öz sevginizle ilgilidir. Kendinize öncelik vermeye başladığınız zaman 'O kız' olmaya doğru yol alıyorsunuz demektir.

Günlük tutun

Bu bildiğiniz günlüklerden değil bu aslında günlük şükran duyma ritueli. Hayalinizdeki hayatı yaratmak için önce elinizdekilere ve hayatınızda olanlara şükran duymalısınız böylelikle daha güzel olayları hayatınıza çekebilirsiniz. Günlük olarak yazacağınız bir kaç şükran sözü size kendinizi daha iyi hissettirecek. Ardından hayalini kurduğunuz hedefleri listeleyebilir yaşamak istediğiniz olayları olumlamarla hayatınıza daha kolay çekebilirsiniz.

Aslında olay tam olarak size iyi gelen daha iyi bir siz yaratma sürecini kendinize tanımanız. Bu yüzden sizi geliştirecek, size iyi gelecek günlük rutinler oluşturun. Bir nevi kendi hayatınızı düzenleyin ve onun baş rolündeki kız olun.