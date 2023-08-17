Gelin, damadın şakası nedeniyle düğünden 1 gün sonra boşanma kararı aldı

Tavsiye köşesindeki yazıya göre gelinin tek isteği, düğün esnasında pastanın suratına sürülmemesiymiş. Sitede yer alan yazıda gelin, "Noel'den hemen önce evlendim ve Ocak ayı sonuna kadar boşanmayı veya evliliğimin iptal edilmesini bekliyorum" diyor.

Köşeye yollanan mektuba göre başlangıçta evlenmeyi pek de istemediğini, ancak 2020'de erkek arkadaşı ona evlenme teklif ettiğinde kabul ettiğini anlatan gelinin bir şartı varmış.

Gelin, "Tek katı kuralım, kutlamada yüzüme pasta sürmemesiydi" demiş.

Independent'ın haberine göre anlattıkları şöyle devam ediyor: "Beni iyi tanıyan makul bir adam olarak, bunu yapmadı. Onun yerine, başımı tuttu ve suratımı pastanın içine soktu."

Damadın bu şakayı önceden düşündüğü de oldukça belliymiş, çünkü pasta mahvolduktan sonra yedek pastalar ortaya çıkmış.

Yazıda, "Ertesi gün ona işimizin bittiğini söyledim. Hala kararımın arkasındayım" diyor. Ancak tabii ki de herkes bu kararına hak vermemiş. Arkadaşlarının ve ailesinin müstakbel eşine ikinci bir şans vermesi için onu ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Aynı zamanda, klostrofobiyle ilgili sorunları nedeniyle aşırı tepki verdiğini söyleyenler de olmuş. "Yıllar önce bir araba kazasından sonra çok klostrofobik oldum ve bir pastanın içine itilip orada tutulduğum için paniğe kapıldım. Herkes bana karşı o kadar birleşmiş ve düşüncelerinden o kadar emin ki, haklı olup olmadıklarını merak ediyorum" diyor.

Gelin, tavsiye köşesine, eşine Şubat ayına kadar zaman verip vermemesi gerektiğini sormuş. Gelinin yakınlarının aksine Prudence köşesi o kadar da iyimser düşünmüyor. Çünkü onlara göre damadın bu hareketi aslında bir “tehlike işareti”. Onun yerine gelin, duygularını dinlemesi için cesaretlendirilmiş, çünkü gün sonunda ilişkiyi yaşayan o.

Prudence’daki yorumlar ise şu şekilde: “Herkes damadın bir hata yaptığı konusunda hemfikir, ancak her gün davranışları seni rahatsız eden bir adamla uyanmak zorunda olan sensin. Bu yüzden sadece kendinizi dinlemeniz gerekiyor.”

"Bence yaptığı şey, fiziksel saldırganlığı bir yana bırakın, size ve isteklerinize saygı göstermemekle ilgili bir kırmızı bayrak, ama öyle olmasa bile, bundan rahatsız olmuş olman yeterli."

Gelinin gönderisi “Wedding Shamers” başlığı altında Reddit’te de paylaşılmış. Anonim kullanıcılar burada da kocasından boşanmanın yapılacak doğru şey olduğu konusunda hemfikir olmuş. Birçok kişi ise durumu hem cesaret kırıcı hem de çileden çıkarıcı olarak tanımlamış: "Bunun en kötü yanlarından biri, gelin ciddi şekilde yaralanabilirdi.”

“Vay canına. Bu, kötü bir kalbin göstergesidir. Güvenini sarsan biriyle neden evlenmek isteyesin ki?” “Onu sevseydi isteklerine saygı duyardı.”