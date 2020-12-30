2020 yılı tatiller açısından oldukça bereketli bir yıl. 2020’de yıllık izninizden sadece 5 gün kullanarak tam 30 gün fazladan tatil yapmanız mümkün. Tatiller bu kadar fazla olunca biz de size ilham verecek bir liste hazırlamak istedik. Listemizi yaparken de seçtiğimiz destinasyonların ekonomik ve kalabalıktan uzak olmasına özen gösterdik. 2020 yılı sevdiklerinizle birlikte güzel zamanlar geçireceğiniz, yeni yerler keşfedeceğiniz bir yıl olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Lviv

4 Gün











Bu yıl 23 Nisan, perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü için izin alabilirseniz 4 günlük bir tatil sizi bekliyor.

23 Nisan tatili için önerimiz, Ukrayna’nın en hareketli şehirlerinden biri olan Lviv. Vizesiz ve hatta pasaportunuz bile olmadan gidebileceğiniz Lviv’de oldukça ekonomik bir şekilde yurt dışında tatil tecrübesi yaşayabilirsiniz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Edirne

3 Gün









Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs tatilinde hiç izin almadan 3 günlük ufak bir kaçamak yapabilirsiniz.

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız, 1 Mayıs tatilinde Edirne sizin için harika bir rota olabilir. Osmanlı Devleti’nin eski başkentlerinden biri olan Edirne, İstanbul’a sadece 3 saat uzaklıkta. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’ni ziyaret etmek ve enfes yaprak ciğerin tadına bakmak için Edirne’ye gidebilirsiniz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Gaziantep

4 Gün









Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda pazartesi günü için izin alarak tatilinizi 4 güne uzatabilirsiniz.

Gaziantep bu dört günlük tatilde gidebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Mayıs ayında havaların çok sıcak olmaması sayesinde Gaziantep’in tadını çıkarabilirsiniz.

Gaziantep hem tarihi hem de gastronomi zenginliği nedeniyle son yıllarda dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği bir kent. Gaziantep’te Türkiye’nin en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilir, Gaziantep’in meşhur lokantalarında kebapların ve yerel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.





Ramazan Bayramı - Belgrad

4 Gün











Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs Pazar’a denk gelecek ve tatil 26 Mayıs günü sona erecek. Dolayısıyla izin almanıza gerek kalmadan 4 günlük bir tatil sizi bekliyor.

Bu dört günlük tatil için size önerimiz, vizesiz gidebileceğiniz ülkelerden biri olan Sırbistan’ın başkenti Belgrad.

Belgrad hem vizesiz gidilebilmesi hem de oldukça ekonomik bir destinasyon olması nedeniyle son yıllarda Türkiye’den gelen ziyaretçiler arasında oldukça popüler. Sırbistan’ın zengin kültürel birikimi içinde Osmanlı izlerine de sıklıkla rastlayacaksınız.





15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Sığacık

5 Gün











Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çarşambaya denk geliyor. Eğer işyerinizden 2 günlük izin almayı başarırsanız beş günlük bir tatil sizi bekliyor.

Bu beş günlük tatil için size önerimiz, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık.

Sığacık, İzmir’e yaklaşık 45 dakika mesafede olmasına rağmen sahil kasabası kimliğini büyük ölçüde korumuş nadir yerlerden. Ege’nin en temiz plajlarının bulunduğu Sığacık’ta deniz keyfi yaşayabilir, Ege mutfağından lezzetlerle donatılmış sofraların tadını çıkarabilirsiniz.





Kurban Bayramı - Tiflis

4 Gün











Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Dolayısıyla izin almanıza gerek kalmadan dört günlük bir tatil sizi bekliyor.

Dört günlük bu tatil için size önerimiz Gürcistan’ın başkenti Tiflis. Oldukça ekonomik bir kent olan Tiflis’e gitmek için vize almanıza ya da pasaport sahibi olmanıza gerek yok.

Hareketli bir kent olan Tiflis’te güzel bir tatil geçireceğinizi söyleyebiliriz. Renkli kültürel yaşamı ve farklı konseptlere sahip restoranlarıyla Tiflis’te çok fazla para harcamadan güzel bir yurt dışı tatil tecrübesi yaşayacaksınız.





30 Ağustos Zafer Bayramı - Safranbolu

2 Gün











Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla fazladan tatil yapamayacağız. Ancak yine de bu tatil için de size ilham verecek bir öneri sunmak istedik.

Eğer daha önce ziyaret etmediyseniz, mimarisiyle Türkiye’nin en özel yerlerinden biri olan Safranbolu bu kısa tatilde görebileceğiniz yerlerden. UNESCO koruması altında olan kentte otantik bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Kaş

4 Gün











Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek. Dolayısıyla cuma günü için izin alabilirseniz, 4 günlük bir tatiliniz olacak.



Bu dört günlük sonbahar tatilinde gidebileceğiniz en iyi yerlerden biri Kaş. Yaz mevsiminde oldukça kalabalık olan Kaş, bu mevsimde daha sakin olacaktır. Bu mevsimde Kaş’ta hala denize girmeniz de mümkün.



