Güz tatili için yeni bir rota çizmek isteyenlere ideal bir rehber olacak.

Geçtiğimiz bahar dört kafadar hep mitolojik bir hikaye gibi dinlediğimiz doğuyu keşfe çıkmaya karar verdik. 3 günde Diyarbakır, Mardin, Nemrut'un koynunda sakladığı tüm lezzetlerin tadına vardık.Sabah 03'te kalkıyoruz bizi Diyarbakır'a götürecek uçağa yetişmek için. Sürünerek havaalanına gidiyor, güç bela kendimizi uçağa atıyoruz. Tam, "45 dakikada gider miyiz?" gibi sorular soran arkadaşlara Çeşme'ye değil, Türkiye'nin öbür ucuna gittiğimizi hatırlatırken, kaptan pilot yolculuğumuzun bir buçuk saat kadar süreceğini anons ediyor. Yani aslında uzak zannettiğimiz doğu, düşündüğümüzden daha yakınmış meğer...