Geçtiğimiz
bahar dört kafadar hep mitolojik bir hikaye gibi dinlediğimiz doğuyu
keşfe çıkmaya karar verdik. 3 günde Diyarbakır, Mardin, Nemrut'un
koynunda sakladığı tüm lezzetlerin tadına vardık.
Sabah 03'te
kalkıyoruz bizi Diyarbakır'a götürecek uçağa yetişmek için. Sürünerek
havaalanına gidiyor, güç bela kendimizi uçağa atıyoruz. Tam, "45
dakikada gider miyiz?" gibi sorular soran arkadaşlara Çeşme'ye değil,
Türkiye'nin öbür ucuna gittiğimizi hatırlatırken, kaptan pilot
yolculuğumuzun bir buçuk saat kadar süreceğini anons ediyor. Yani
aslında uzak zannettiğimiz doğu, düşündüğümüzden daha yakınmış meğer...