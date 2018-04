Çevreci tatilciler için düş gibi bir proje: “Vadi Alaçatı”





Ege’nin her detayıyla sizi içine çeken Alaçatı’nın sörf merkezine yakın benzersiz bir organik yaşam alanı misafirlerini huzura davet ediyor. Alaçatı’nın Toskana Vadisi “Vadi Alaçatı”, tatil anlayışını çevreci detaylarıyla baştan yazıyor.Son yılların yükselen değeri, tatil rotasının vazgeçilmez adresi Alaçatı, yepyeni ve eşsiz bir deneyime sahne oluyor. Sörf alanına yakın bir alanda 80 dönüm arazi üzerine kurulan Vadi Alaçatı, organik yaşam tutkunu misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Vadi Alaçatı’da doğanın tüm nimetleri emrinize amade…Arzunuz, şehir hayatının tüm stresinden uzakta, sakin, huzurlu, toprak ananın kollarında, doğayla baş başa, alışılmışın dışında bir tatilse Vadi Alaçatı tam size göre. Burada toprak en yakın arkadaşınız olacak, yıldızlar tüm gece size eşlik edecek, belki de hiç tatmadığınız sadece hayalini kurduğunuz duygular saracak tüm benliğinizi.Sevgi ve sürprizler Vadi Alaçatı’nın temelini oluşturuyor. 360 dereceli tam yuvarlak bir cepheye kurulu odalar, doğal ahşap zemin, alabildiğine yeşillik, günü lavanta tarlalarına bakarak karşılamak, orman içinde ama denizin hemen kıyısında olmak, gece duş alırken cam tavanlı banyodan yıldızları seyretmek, içinizdeki şairi adeta ortaya çıkaracak eşsiz detaylar burada… Çocuk atölyesi ise miniklere özel sürprizlerle dopdolu…Vadi Alaçatı’da toprağın bereketine, bitkilerin ve ağaçların güneşle dansına şahit olacaksınız. Hiç bir hibrit tohum kullanılmadan, tamamen organik 3 dönüm lavanta tarlası, 2 dönüm nar ağacı tarlası sadece bir başlangıç. Vadi Alaçatı’da 17 adet ağaçtan yapılmış bungalov evlerde konaklarken, 80 yıllık zeytin ağaçlarının barış dolu kolları sizi saracak, domates, biber ve salatalığınızı topraktan kendiniz koparacaksınız. Hafta sonu ise çocukluğumuzun hatıraları canlanacak ve yazlık sinema keyfi ile en sevdiğiniz filmleri izleyebileceksiniz.Sahibi Bülent Özcan Vadi Alaçatı’yı temiz enerji odaklı, temiz insanların elinin değdiği bir proje olarak tanımlıyor. Yüksek Mimar Ahmet Beykan'ın şekillendirdiği, temiz enerjisini New Ecofamec firmasının danışmanlığı ile elde ettikleri, Gülşah Baskıcı, Nevin Görmüş’ün de katkılarıyla hayat bulan proje, kişisel hayallerin sınırlarını ölçmek üzerine kurgulanmış.Adeta gözleri olmadığı halde toprakta altında güvenle gezen, ona kendini tüm inanmışlığıyla “gözü kapalı” teslim eden solucanlar gibi tüm yıl toprağı “alt üst” ederek, Alaçatı’nın geleneksel tarım geleneğini canlandırmayı düşleyen Bülent Özcan, mis kokulu tarlalar, lavantalar, bağlar, zeytin ağaçları ve doğaya bereket verecek hayvanları da içine kattığı hayalini Vadi Alaçatı’da gerçeğe dönüştürüyor.Geniş bir tarlada yetişen 10 bin kök lavanta, sizi mor taneli saçlarında dolaşmaya, mis kokulu elleriyle dokunmaya teşvik edecek. Tarladan topladınız özlerden kendi doğal sabunlarınızı yapacak, tatil dönüşünde onları yanınızda götürebileceksiniz. Vadi Alaçatı heykel atölyesi ise sanat meraklılarının adeta mekanı olacak. Alaçatı taşından kolay işlenir heykeller ve topraktan tabak-çanak-bardak yapacak; ölü ağaçları yontarak şekillendireceksiniz.Bülent Özcan, Vadi Alaçatı’da yerel tohumları çoğaltmaya odaklanarak, yöredeki her eve bu tohumlardan ulaştırmayı ve Alaçatı yarımadasını hibrit ve GDO'lu fabrika üretimi tohumlardan kurtarmayı da hedefliyor. Toplanan çöpleri evdeyken ayrıştırmak, her eve kompost yapımını öğretmek, organik gübreyi yaygınlaştırmak, atıkları minimize etmek, camları ayrıştırmak, kurulacak cam atölyesinde bu camları geri dönüştürmek ve işlemek, tarım turizmi yapmak, ilerleyen dönemin planları arasında.Sahibi Bülent Özcan için Vadi Alaçatı, kâr amacı gütmeyen, “hesapsızca” ve “dostça” hazırlanmış bir arkadaşlık hareketi. Buradan ayrılmanızın zor olacağı kesin. Yine de evinize dönünce sizi Vadi Alaçatı’dan postalanmış taze yumurtalar, tesise özel nar suyu, Anadolu yerel buğdayından üretilmiş ekmek, hatta zeytinyağı karşılarsa, anılarınızı gülümseyerek hatırlaması hatıra kalacak size …Yüzde yüz organik tarım yapılıyorDikey bahçeler tasarlanıyorSıcak suyunu ve elektriğini güneş enerjisinden kendi elde ediyorTamamı yerel tür tohumlar ekiliyorMisafirlerin aynı zamanda oyuncu olacağı tiyatro sahnesi kuruluyor…