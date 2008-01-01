Biraz içiniz açılsın diye Pekin, Melaka, Seul, Nagasaki, Bali ve Sri Lanka gibi yerlerden fotoğraf derlemesi yaptık. Birbirinden güzel Asya fotoğraflarına hep birlikte bakabiliriz.

Birbirinden farklı onlarca şehri, doğası, kültürü, sosyal hayatı ve çok çeşitli insan manzaralarıyla seyahat tutkunlarının daima ilgisini çeken Asya Kıtası, fotoğraf karelerini onlarca yıldır süslemeye de devam ediyor. Bugünlerde biraz olsun içiniz açılsın diye Asya’dan en güzel fotoğrafları sizin için seçtik.





Pekin

Dünya’nın en kalabalık ülkesi Çin’in başkenti ve en büyük şehirlerinden biri olan Pekin, aynı zamanda da eğitim, kültür ve turizm başkenti. Pekin yalnızca Çin Seddi, Ming Mezarları ve 25 milyona yaklaşan nüfusuyla değil, şehirdeki Zhengyangmen gibi yapılarıyla da görenlerde hayranlık uyandıran fotoğraf karelerine sahne oluyor. Şehrin her bir köşesinde fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz oldukça etkileyici bir manzara bulabilirsiniz.









Melaka

2008 senesinde UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Şehri olarak kabul edilen Malezya’daki Melaka, tarihi yapıları, kültürü ve ibadethaneleri ile seyahat edenlerden tam puan alıyor. Nehir hattında yer alan mekanları ve kiliseleriyle Melaka’ya fotoğraflarda rastlamanız mümkün.









Seul

Güney Kore’nin başkenti ve en büyük şehri olan Seul, yüksek teknolojisi, ticaret ağı, kültürü ve kurumsal hayatıyla ülke nüfusunun yarısını ağırlıyor. En çok gökdelen bulunduran şehirler listesinde üst sıralarda yer alan Seul, haliyle fotoğraflarda da yüksek binalarıyla yer alıyor.









Sri Lanka

Doğal güzellikleri ile Asya’da en çok görülmesi gereken yerler arasında olan Sri Lanka, dört bir yanında hayranlık uyandıran manzaralara ev sahipliği yapıyor. Neredeyse giden her gezginin yolculuk yaptığı mavi tren de ülkenin simgeleri arasında.









Ko Phi Phi

Tayland’ın Krabi eyaletindeki takımadalardan biri olan Ko Phi Phi, eşine az rastlanır bir görsel güzellik sunuyor.









Bagan

Myanmar’ın Mandalay Bölgesi’ndeki bir antik kent olan Bagan, içinde en çok Budist tapınağı barındıran bir kompleks olarak tanınıyor. Tarih boyunca da binlerce Budist tapınağına ev sahipliği yapmış.











Bali

Endonezya’nın en meşhur adası olan ve son yıllarda Türkiyeli turistlerin de Asya’daki en gözde istikametleri arasında yer alan Bali, özellikle doğası ve iklimiyle dikkati çekiyor.









Nagasaki

Her ne kadar Japonya denince akla ilk gelen yer başkent Tokyo olsa da ülkenin fotoğraflarıyla bakanları hayran bırakan pek çok şehri var. Nagasaki de bu şehirlerden biri. İkinci Dünya Savaşı esnasında atom bombası atılan yerlerden biri olan Nagasaki, Glover Bahçesi, Konfüçyüs Tapınağı ve Inasa Dağı gibi güzellikleriyle adeta tarihte yaşanan kötü olaylara meydan okuyor.









Punom Pen

Asya’ya ilgi duyan seyahat tutkunları, Kamboçya’yı mutlaka gezmek istiyor. Ülkenin başkenti olan ve nehir kıyısına kurulan Punom Pen, turizm aç��sından son zamanlarda tüm gözleri üzerinde toplayan şehirlerden biri. Şehir, benzerlerinden farklı bir Uzak Doğu deneyimi vadediyor.



