Bozcaada

Bozcaada’da birbiri ardına açılan yeni restoranları denemek, adanın bağlarında dolaşmak ve Ege sularına kendimi bırakmak için Bozcaada’daydım. Siz de kendinize bir tatil rotası arıyorsanız, 14 Eylül'de adada düzenlenecek Yerel Tatlar Festivali'ni bahane edin, burayı ziyaret edin!

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



İstanbul havasını arkamda bıraktıktan sonra Bozcaada’ya varır varmaz hem limana hem de adanın merkezine tepeden bakan, mavi ve beyaz cephesiyle Santorini’deki butik otelleri andıran 11 odalı Limani Otel’de zemin kattaki odama yerleşiyorum. Eşyalarımı bırakıp bir şeyler atıştırmak üzere merkezdeki Cumhuriyet Mahallesi’ne doğru yürüyorum. Bozcaada’nın butik otel, pansiyon, restoran ve cafelerine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Mahallesi’nde, postanenin karşısında Çınar Çarşı Caddesi’nin köşesindeki Corvus Şarap Dükkanı’nın yanında, yol kenarındaki Lodos Restoran’ın ahşap masalarından birine oturuyorum. Fonda Rum müziği çalıyor. Ada rüzgarlı ancak bu ara sokağa güneş vuruyor. Menüyü on dakika inceliyorum. Çekirdekleri alınmış kırma zeytin, tulum peyniri, ceviz ve sarımsaktan oluşan Ege mezesi, zahter salatası, radika, turp otu, akdiken ve kayakoruğundan oluşan ot tabağı, füme mürekkep balığı ile taze börülce salatası, rezeneli sübye yahni siparişi veriyorum. Hepsinden azar azar. Menüdeki her şeyi denemek istediğimi anlayan Türkan Çim Işık (Sonradan kendisinin Lodos Restoran’ın sahibi olduğunu öğreniyorum) “Sakızlı enginarı da denemenizi tavsiye ederim” diyor. Türkan Çim Işık adanın en eskilerinden, Lodos Restoran’ı 1999’da açmış. Lodos’un mutfağında doğal olmayan, genetiği ile oynanmış ürünler yok. Örneğin mısır kullanmıyorlar, konserve ürün almıyorlar. Zahteri Antakya’dan, salçayı ve baharatları Antep’ten, börülceyi Balıkesir’den alıyorlar. Çiftlik balığı mutfak kapısından girmiyor. Sohbetimiz sırasında Nejat Bey’in lakerda, balık pastırması, fümeler dahil deniz ürünlerini kendi mutfağında yaptığını öğreniyorum. Lodos’un hemen yakınında yer alan Simyon Meyhane el değiştirmiş, artık Uğur Mutay işletiyor. Sorup soruşturuyorum ve akşam yemeği için buraya rezervasyon yaptırırsam kız bohçası, ada kalamarı ve beğendili ahtapot sipariş etmem gerektiğini öğreniyorum.

Lodos Restoran’ın taze karadut sosu ile servis edilen sakızlı muhallebisinden de yedikten sonra adanın sokaklarında kaybolmak üzere yürümeye başlıyorum. Arnavut kaldırımı sokaklar, beyaz boyalı evler, renkli kapılar, ada gerçekten güzel. Turizmin gelişmesi ile adanın her yerinde restorasyonlar, düzenlemeler başlamış. Ada yeniden yapılanıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde bu yaz yeni restoranlar, oteller açıldı. Bunlar arasında favorilerimden biri geçtiğimiz Nisan ayında Alsancak Sokak’ta açılan Ada’m. İzmirli genç işletmeci Saada Delen tam bir ada müdavimi ve hayatını Bozcaada’ya taşımış. Adamın mutfağında genç Şef Banu Nas var. Öğle saatlerinde ciabatta ekmeğinde balık ekmek servis ediyor akşam ise beğendili balık kavurma, enginarlı ahtapot ya da şarap soslu midye ile donatıyor sofranızı. Asma yaprağında levrek mutlaka tadılması gerekenlerin başında geliyor. Yemek yiyip hemen kalkmaz, buranın biraz daha keyfini sürmek isterseniz eski Türkçe plakları dinlerken taze meyve suları ile yapılan shot’ınızı yudumlayabilirsiniz.

Cumhuriyet Mahallesi’nin yeni sayılabilecek mekanlarından biri de Kapı 14. Eski bir Rum evi olan bu bina (adanın da ilk karakolu olduğunu öğreniyorum) şimdi meyhane olarak hizmet veriyor. Sumru Yavrucuk’un yeğeni Kutlu Yavrucuk’un sahibi olduğu Kapı 14’ün et mönüsü zengin. Köftesi ve balık pastırmasını mutlaka deneyin. Gecenin ilerleyen saatlerinde canınız balık çorbası isterse doğru adres burası.