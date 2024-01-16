Buz otelleri: Harika bir kış deneyimine hazır mısınız?

İsveç, Norveç, Kanada ve Finlandiya gibi dünyanın en soğuk yerlerinden bazılarında bulunan bu yapılar, ilkbaharda erimeden önce her yıl yalnızca birkaç ay açıktır. Macera duygunuzu harekete geçirmek istiyorsanız bu makale, buz otelinin neden yapılacaklar listenizin en başında yer alması gerektiğini açıklayacaktır.

BUZ OTELİNİ ZİYARET ETMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Buzlu maceranıza rezervasyon yapmadan önce bilmeniz gereken bazı önemli şeyler:

Hayır, buzun üstünde uyumuyorsun

Buz otelleri tamamen buz ve kardan inşa edilirken, uyku alanları donmuş duvarlarla aranızda izolasyon sağlıyor. Ren geyiği postları, termal uyku tulumları ve kalın şilteler soğuktan korur. Bazı yerlerde ısıtmalı zeminler bile var! Ancak bazen, özellikle yatağa girip çıkarken yine de üşüme hissedebilirsiniz.

Yılın 12 ayı açık değiller

Buz otelleri tamamen buz ve kardan oluştuğu için geçicidir. Yalnızca kışın, yaklaşık 3 ila 4 ay dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ne olursa olsun, bazı buz otelleri daha geleneksel malzemeler kullanılarak yazlık konaklama seçenekleri sunuyor.

Sadece bir gecelik rezervasyon yapın

Bir buz oteli benzersiz bir deneyimdir, ancak sıfırın altındaki sıcaklıklarda birden fazla gece geçirmek herkese hitap etmeyebilir. Neyse ki çoğu buz oteli, uzun süreli konaklamaya gerek kalmadan bu tüyler ürpertici deneyimin tadına varmak için yalnızca bir gecelik rezervasyon seçeneği sunuyor.

Tek bir gece için bile özenle oyulmuş buz süitlerinin keyfini çıkaracak, buz restoranında yemek yiyecek ve donmuş koridorları aydınlatan muhteşem LED ışık gösterilerini izleyeceksiniz. Soğukta geçen bir gecenin ardından, buz otelinin güzelliğini ve sanatını takdir ederken daha sıcak pansiyonlara gidebilirsiniz.

İçinde tipik otel olanakları yok

Bir buz otelinde kalırken, odaların içinde tipik otel olanaklarını bulamazsınız. Başka bir deyişle, buz konaklama birimlerinde elektrik prizi, su tesisatı veya ısıtma sistemi yoktur. Yalıtımlı şiltelerin üzerindeki sıfırın altındaki sıcaklıklara dayanıklı, özel olarak tasarlanmış uyku tulumlarında uyuyacaksınız.

Her buz otelinde resepsiyon, yemek ve diğer ortak alanlar için ısıtmalı ana binalar bulunmaktadır. Ana binada duşlar, tuvaletler ve kilitli dolaplar da bulunmaktadır. Ancak bazı otellerde ısınmak için sauna veya jakuzi bulunabilmektedir.

ZİYARET EDİLECEK EN HAVALI BUZ OTELLERİ

İşte ailenizle ziyaret edebileceğiniz en havalı buz otellerinden bazıları:

Laplands Snow Village Otel

Finlandiya'daki bu buz oteli 20.000 metrekarelik bir alana yayılıyor ve 1,5 milyon kilo kar ve 300.000 kilo kristal berraklığında buzdan inşa ediliyor. Mimari ve tasarım her yıl değişir, ancak genellikle bir buz şapeli, bir buz barı ve bir buz restoranı bulunur.

Bu buz otelde kalmak, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir. Konuklar, karmaşık bir şekilde oyulmuş buz duvarları ve tavanlara hayran kalarak buz yataklarının üzerindeki termal uyku tulumlarında uyuyorlar. Sabah, konukların vücut ısısı buzun üzerinde ince bir su tabakası oluşmasına neden oluyor ve bu tabaka hızla yeniden donuyor. Buz odaları -5 ila -10°C arasındadır, bu nedenle uygun soğuk hava ekipmanı gereklidir.

Hoshino Resort Tomamu Kulesi

Bu yüksek katlı otel, modern tasarımı rahat bir hisle birleştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm odalar çevredeki dağların ve ormanın güzel manzaralarını sunmaktadır.

Tower, kayak teleferiklerine, kayak pistlerine ve tesisin restoranlarına, mağazalarına ve etkinliklerine yalnızca kısa bir yürüyüş mesafesindedir. Konuklar Dalga Havuzu, Orman Macera Parkı ve Su Şapeli'ne kolayca erişebilirler. Bunun yanı sıra, açık hava banyosu da dahil olmak üzere tesisin kaplıca banyoları sadece birkaç dakika uzaklıktadır.

Balea Buz Oteli

Tamamen yakındaki bir buzul gölünden çıkarılan kar ve buzdan inşa edilen bu geçici otel, her baharda erir ve ancak bir sonraki kış yeniden inşa edilir.

Otel her aralık ayında açıldığında duvarlardan yataklara, sandalyelerden bardaklara kadar her şey buzdan yapılıyor. Burada kalmak, ışıltılı buz heykelleri arasında uyumak ve görkemli dağ manzaralarıyla uyanmak için hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir şanstır.

Ayrıca günler köpek kızağı, kayak ve kar ayakkabısıyla yürüyüş gibi aktivitelerle doludur. Akşamları, Kuzey Işıkları gece gökyüzünde dans ederken buzlu salonda veya spa küvetlerinde dinlenmenize olanak tanır.

Hotel de Glace

Kuzey Amerika'nın tek buz oteli olan Hôtel de Glace, Kanada'nın Quebec şehrinin dışında büyülü bir kış harikalar diyarıdır. Dünya çapındaki sanatçılar ve tasarımcılar bu geçici şaheseri yaratmak için her Aralık ayında bir araya geliyor.

Sanatçılar, keski ve elektrikli testere kullanarak 2.400 buz bloğunu sürekli değişen temalı süit ve salonlara dönüştürüyor. Başka bir deyişle hiçbir oda birbirine benzemez. Dondurulmuş heykeller Art Deco'dan fütürizme kadar farklı tarzları yansıtıyor.

Buz Oteli, İsveç

İsveç'in Jukkasjärvi kentindeki Icehotel, tamamen buz ve kardan inşa edilmiş bir mimari harikasıdır. Dünya çapındaki sanatçılar ve tasarımcılar, otellerin süitleri ve ortak alanları için yıllık teklifler sunuyor.

Seçilen tasarımlar daha sonra uzman zanaatkarlar tarafından buza elle oyularak işleniyor. Sabaha doğru, basit yaratık konforlarının değerini anlayacaksınız.