Denizciler için genellikle “hem iyi para kazanırlar, hem de dünyayı gezerler” gibi bir inanış hakimdir. Ama denizci olan ya da yakını denizci olanlar çok iyi bilir ki dünyanın en zor mesleklerinden biri denizciliktir. Aylar süren yolculuklarda en büyük fırtınalarla, aşırı sıcaklarla ve soğuklarla cebelleşen denizciler ile ilgili bu bilgilerden sonra bu mesleğe bakışınız biraz değişebilir.

1- Kaptan daima haklıdır

Kaptan geminin tek hakimidir ve onun sözü gemide anayasa yerine geçer. Bu uzak denizlerde sefer yapılan gemilerde çok dikkat edilen bir durumdur. Oldukça stresli bir ortama sahip olabilen gemilerde kaptanların emirleri ve istekleri çok önemlidir.







2- Gemilerde morg bulunur

Pek düşünülmek istenmese de denizde ölüm vakaları yaşanmaktadır ve bu durumda bedenleri yakın limanlara taşıyana kadar biz buz odasında yani morgda bekletmek için gemilerde bir oda mevcuttur.







3- Gemilere aileniz götüremezsiniz

Seyir esnasında ailelerin gemide olması imkansız bir durumdur. Kaptanlara tanınan bir hak olmasına rağmen kimse bunu istemez.







4- Korsanlar hala vardır

Özellikle Aden Körfezi ve Uzak Doğu’nun bazı bölgelerinde korsanlık hala devam etmektedir. Ticari mal taşıyan gemilere yanaşarak istila eden, rehin alan bu korsanlarla mücadele için gemilerde silah düzeneği kurulur.