Klasik mekanları ve her yıl yeni açılan restoranları, yenilenen beach’leriyle her zaman merak uyandırmayı başaran Alaçatı, ilkbaharda dolmaya ve hafta sonları hareketlenmeye başlıyor.

Yazın en popüler ilk üç destinasyonu arasına girmeyi her sene başaran Alaçatı, baharda daha da güzel. Güneş kendini hissettirmeye başlıyor. Ot Festivali ile ortalık hareketleniyor, yaz hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor ve İstanbul’un seçkinleri de kafa dinlemek için burada buluşuyor. Şık butik otelleri ve restoranları ile Provence’ı aratmayan Alaçatı albenili sokakları, aslına uygun restore edilmiş evleri, muhallebisi, dondurmacısı, sanatsal hediyelik eşya dükkanları ve gece hayatıyla bu yıl da cazibe merkezi olmaya aday.







NE YAPILIR?

ÇARŞIDA VAKİT GEÇİRİN.

Hacımemiş tarafı çeşit çeşit dekorasyon mağazaları ile göz alıyor. Mağazalardaki ürünlerin çoğu yurt dışından getiriliyor. Çiçek İşleri’nin burada da bir yeri var. Kemalpaşa Caddesi’ndeki tasarım butikleri ve antikacıları da gezilmeli… Cumartesi Pazarı’nı kaçırmayın!



KENDİNİZİ RÜZGARA BIRAKIN

Rüzgar sörfü öğrenmek isterseniz birçok sörf okulu var. Bora Kozanoğlu, Çağla Kubat, Bu Bi, Orsa Windsurf Scholl, Alaçatı Windsurf-Kiteboard Okulu, DSC Surf Academy bunlardan birkaçı. Hepsi de Liman mevkiinde konumlanmış. Malzemeniz yoksa buralardan kiralayabilirsiniz.



GECELERE AKIN

Hacı Memiş Mahallesi’ndeki mekanlardan birinde geceye başlayabilirsiniz. Sakinliği korumak adına köyde gece yarısından sonra müzik kısıldığı için geçen sene Madeo Beach’in açık hava barı Dusk herkesin tercihi olmuştu.



SAKIZ AĞAÇLARINI GÖRÜN

Bir tek bu bölgede yetişen sakız ağaçlarını görmeyi ihmal etmeyin ve sakızlı kahveyi, dondurmayı da atlamayın.



ESKİ VE YENİ DEĞİRMENLERİ GEZİN

Yenilenebilir enerji üretimine ve tarihine tanıklık edin. Eski yel değirmenleri bu bölgedeki ilk değirmenler değil. Yani Alaçatı rüzgarının enerji üretiminin tarihi çok eskilere dayanıyor.



DUTLU KAHVE’Yİ KAÇIRMAYIN

Yaşlı bir dut ağacının gölgesindeki kahve, Alaçatı’nın en çok rağbet gören yeri. Sakızlı Türk kahvenizi dut ağaçlarının tatlı hışırtıları eşliğinde içebilirsiniz.



TARİHE GÖZ ATIN

Tarihe meraklıysanız 200 yaşındaki Hacı Memiş Ağa Camii ve Alaçatı evlerini görmelisiniz.



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