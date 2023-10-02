İstanbul Karavan Festivali, dördüncü kez ziyaretçilerini bekliyor

Doğada Yaşam Okulu, İstanbul Karavan Festivali’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenliyor. Festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra bireysel günlük girişler de yapılabilecek.

İstanbul Karavan Festivali 2023 ne zaman?

İstanbul Karavan Festivali’nin 4’üncüsü, 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde Kilyos’ta düzenlenecek.

İstanbul Karavan Festivali’nde hangi etkinlikler olacak?

Festivalde; sörf, yoga, zipline, tırmanma parkuru, paracord bileklik yapımı gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra söyleşiler ve konserler de yer alacak. Çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği festivalde küçük ziyaretçiler için çadır kurma, boyama, güvenli ateş yakma gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli oyun etkinlikleri de düzenlenecek.

İstanbul Karavan Festivali bileti nasıl alınır?

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek. Kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler ve günü birlik giriş yapmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali Instagram hesabından veya festivalin web adresi üzerinden ulaşabilecek. Festival için bilet satışları ise bilet satış platformu Biletino adresi üzerinden yapılacak.

İstanbul Karavan Festivali ulaşım

Festivale toplu taşıma ile gelmek isteyen katılımcılar için etkinlik süresince İstanbul Hacıosman Metro Durağından festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.