İstikamet Yunan Adaları...

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Sabah 8.15’te Bodrum’da bulunan Cruise Port Limanı’na varıyoruz...

Kos, Bodrum’a 7-8 deniz mili mesafede ve yolculuk yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu ada, Oniki Adalar’ın en büyüğü, nüfusu 22 bin civarında. Aynı zamanda tarihin bilinen ilk tıp adamı Hipokrat’ın da doğum yeri. Buraya ayak basar basmaz Büyükada’daymışım gibi hissediyorum kendimi. Bir tek faytonlar eksik. Adaya ayak basar basmaz sizi Mouratti Tour’un yetkilileri karşılıyor. Adada araba kiralama, otel rezervasyonu, diğer adalara seferler gibi tüm konularda hizmet veren bu tur şirketinin fiyatlarının da makul olduğu söyleniyor. Marina’da inip merkeze yürümek sadece 5-6 dakika sürüyor. Marina boyunca sağlı sollu kafeler, restoranlar var. Marina’da yaptığımız kahvaltı sonrasında içerisinde Turizm Ofisi kısmı da bulunan belediye binası önünden her yarım saatte bir kalkan mini trenlere binerek şehri geziyoruz. Tren turu 20 dakika sürüyor. Tur boyunca rehber hem Yunanca hem İngilizce gezdiğimiz ve gördüğümüz yerler hakkında bilgi veriyor.



