Sabah 8.15’te Bodrum’da bulunan Cruise Port Limanı’na varıyoruz...
Kos, Bodrum’a
7-8 deniz mili mesafede ve yolculuk yaklaşık 40 dakika sürüyor.
Bu ada, Oniki Adalar’ın en büyüğü, nüfusu 22 bin civarında.
Aynı zamanda tarihin bilinen ilk tıp adamı Hipokrat’ın da
doğum yeri. Buraya ayak basar basmaz Büyükada’daymışım
gibi hissediyorum kendimi. Bir tek faytonlar eksik. Adaya ayak
basar basmaz sizi Mouratti Tour’un yetkilileri karşılıyor. Adada
araba kiralama, otel rezervasyonu, diğer adalara seferler gibi tüm
konularda hizmet veren bu tur şirketinin fiyatlarının da makul
olduğu söyleniyor. Marina’da inip merkeze yürümek sadece 5-6
dakika sürüyor. Marina boyunca sağlı sollu kafeler, restoranlar
var. Marina’da yaptığımız kahvaltı sonrasında içerisinde Turizm
Ofisi kısmı da bulunan belediye binası önünden her yarım saatte
bir kalkan mini trenlere binerek şehri geziyoruz. Tren turu 20
dakika sürüyor. Tur boyunca rehber hem Yunanca hem İngilizce gezdiğimiz ve gördüğümüz yerler hakkında bilgi veriyor.