JOMO seyahat nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Seyahat sektöründeki esprili terimler ve trendlerin listesi giderek büyüyor. Son zamanlarda, başka bir yeni kavram daha dolaşımda: JOMO seyahati. Bahar tatili sezonunda ve 2025 yazına doğru hızla ilerlerken, seyahat planlayan kişiler JOMO yaklaşımını benimsemeyi düşünebilir. Peki JOMO seyahati tam olarak nedir?

JOMO NE DEMEK?

Çoğu insan FOMO terimine veya ‘bir şeyi kaçırma korkusuna’ aşinadır. JOMO ise bunun tam tersidir; ‘bir şeyi kaçırmanın keyfi’ anlamına gelir. JOMO zihniyeti, aşırı meşgul etmek ve her zaman bir şeyler yapmaya mecbur bırakmak yerine huzurunuzu ve kişisel ihtiyaçlarınızı korumayı amaçlar.

İngilizce tabiriyle “joy of missing out (JOMO)” hayatta bir şeyleri kaçırmaktan keyif alma olarak tanımlanabilir. Sosyal medyada sadece mutlu yanlarını gördüğümüz hayatlara özenmek ve o kişilere yetişme isteği duyduğumuz noktada JOMO’ya hayatımızda yer açarak iyi oluşumuzu pekiştirebiliriz.

JOMO seyahat bağlamında ne anlama geliyor?

Seyahat blog yazarı Esther Susag, "Seyahat edenler için JOMO, kendinize dolu dolu güzergahtan çıkıp bir yeri daha doğal bir şekilde deneyimleme izni vermektir," diyor. "Bir sonraki cazibe merkezine aceleyle gitmek yerine o yerel kafede fazladan bir saat geçirmeyi seçmektir. Başka yerlerde kaçırabileceğiniz şeyler hakkında stres yapmak yerine bulunduğunuz yeri benimsemektir. Bu kavramı, seyahatlerime çok fazla manzara sığdırmaya çalıştıktan ve bunların hiçbirini gerçekten deneyimlemediğimi fark ettikten sonra keşfettim."

Seyahat platformları "JOMO Travel"ı 2025'in en önemli trendi olarak adlandırdı.

JOMO odaklı seyahat, seyahat listenize odaklanmak yerine mutluluğunuza odaklanmanızı sağlar.

JOMO seyahatin faydaları nelerdir?

JOMO odaklı seyahat, ziyaretçilerin yerel topluluk hakkında daha iyi bir fikir edinmelerini ve hatta yeni arkadaşlar edinmelerini sağlar. Tüm ilgi çekici yerleri kontrol etmeye çalışmaktansa, durup insanlarla konuşabilir ve spontane olabilirsiniz.

Seyahat platformları tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılan gezginlerin %62'si JOMO seyahatinin stresi ve kaygıyı azalttığına inanıyor ve %47'si ise sevdikleriyle geçirilen kaliteli zamanı artırdığını söylüyor.

JOMO'nun dezavantajları nelerdir?

JOMO seyahatinin en büyük dezavantajı, uygulayanların söylediğine göre varış noktasını ilk seferde hayal ettiğiniz gibi deneyimleyemeyebilirsiniz, ancak tekrar deneyimlemek için size bolca fırsat veriyor. Ancak herkesin farklı seyahat noktalarına tekrar tekrar gitme şansı yoktur.

Bu yaşam tarzı, sınırlı tatil günleri olanlar için uygun olmayabilir ve sınırlı tatil günleriniz varsa, JOMO size göre olmayabilir.