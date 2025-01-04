Kayıp bagajınızı takip etmek için 7 profesyonel ipucu

Bir gezgin için bagajınızın hiçbir yerde bulunmadığını yavaş yavaş fark etmekten daha kötü bir duygu olamaz herhalde. Son yıllarda pek çok gezgin, yolculukları boyunca bagajlarını takip etmeye ve kaybolmaları durumunda yerini tespit etmeye yardımcı olmak için bazı takip cihazları kullanmaya başladı.

1- Çantalarınızı kaybolmadan takip edin

Çok uzak bir yere indiniz ve bagajınızın yanınıza gelmediğini fark ettiniz. Önceki yıllarda bu, bir tatil için genellikle felaket anlamına gelebilirdi. Ancak çantanıza bir Air Tag veya başka bir bagaj takip cihazı koyarak önceden plan yaparsanız eşyalarınıza yeniden kavuşma şansınızı ciddi şekilde artırabilirsiniz.

2 - El çantalarınızı ve cüzdanlarınızı unutmayın

Ne yazık ki, seyahatleriniz sırasında kaybolan yalnızca kayıtlı bagajınız değildir. Takip cihazları, el çantalarının, cüzdanların, sırt çantalarının ve aniden kaybolabilecek daha fazlasının yerini bulmak için hayati önem taşıyabilir.

3- Havayolunuzla çalışın

Takip cihazları, seyahatler için o kadar hızlı entegre oldu ki, havayolları şimdiden onların etkinliğini anlamaya başladı bile. Apple'a göre Kasım ayında 15'ten fazla büyük taşıyıcı, "Yanlış kullanılan veya geciken bagajları bulmak için müşteri hizmetleri süreçlerinin bir parçası olarak Öğemi Bul konumlarını kabul etmeye başlayacaklarını" duyurdu.

The Points Guy'ın haberine göre, Aralık başındaki tatil seyahati telaşı öncesinde United Airlines ve Air Canada, yolculara yönelik bu hizmeti zaten başlattıklarını duyurdu. Kayıp bagajı olan ve taşıyıcılarla seyahat eden müşterilerden artık Air Tag'lerinin konumunu şirketle paylaşmaları istenecek ve böylece eşyaların daha hızlı bulunmasına ve iade edilmesine yardımcı olunacak.

4- Onları nereye koyduğunuz önemli

Air Tag'lerin ve diğer takip cihazlarının küçük boyutu, onları pratik olarak uygun olan her yere saklamanızı sağlar. Ancak r/TravelHacks alt dizinindeki başka bir tartışmada bir gezgin, bunları bagajınızda saklamanın hayati önem taşıdığını söylüyor.

"Dışarıda anahtarlık eklentisi kullanılmasını tavsiye etmem" diye uyarıyorlar. "Anahtarlıklar çantaların çalınmasını engellemez. Hırsızlar, orada olduklarını bilirlerse onları çıkarır ve çöpe atarlar." Bu, çapraz çantalar, cüzdanlar ve günlük çantalar gibi seyahat çantalarını da kapsıyor.

5- Bakımlarını mutlaka yapın

İyi ya da kötü, çoğu Apple ürününün çalışmaya devam etmesi için genellikle günlük olarak yeniden şarj edilmesi gerekir. Ancak Ait Tag'lar aynı yeteneğe sahip değil ve biraz daha fazla dikkat gerektirir. Wired'ın raporuna göre bu, izleyicileri ne sıklıkta kullandığınıza ve kullandığınız pillerin kalitesine bağlı olarak, takip cihazların pillerini yılda yaklaşık bir kez fiziksel olarak değiştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor.

Neyse ki, değiştirme zamanının geldiğini tahmin etmenize gerek kalmayacak: Takip cihazları, pillerin suyu azalmaya başladığında sizi uyaracak ve bir sonraki yolculuğunuzdan önce pilleri değiştirmeniz için size yeterli zamanı vereceğini umuyoruz.

6- Kayıp bagaj hizmeti veya sigortasını kullanın

Bazen çantanızın tam olarak nerede olduğunu bilmek bile onu hızlı bir şekilde geri almak için yeterli olmayabilir. Havayolları lojistik konusunda başarısızlığa uğradığında, kayıp bagaj konsiyerj hizmeti o zaman işe yarayabilir.

Blue Ribbon Bags gibi şirketler, yolcuların kayıp bagajlarıyla yeniden bir araya gelmesine yardımcı olmak için havayollarındaki üst düzey yetkililerle ilgilenme konusunda uzmanlaşmıştır. NerdWallet'in raporuna göre valizlerinizin yerini teslim edebilmeniz, şirketin teslimatı daha da hızlandırmasına yardımcı olabilir.

Sigorta bedelini önceden ödemeyi tercih ettiyseniz, sigorta şirketinin yardımıyla süreci kolaylaştırmak için Air Tag'inizdeki bilgileri benzer şekilde kullanabilirsiniz.

Aksi takdirde, havayollarıyla doğrudan iletişim kurarken çantalarınızın nerede olduğunu bilmek yine de yararlı olabilir. NerdWallet'in önerdiğine göre, genellikle bir havayolunun uygulamasında yerleşik olarak bulacağınız otomatik bir sistem yerine, bir insan müşteri hizmetleri temsilcisiyle bağlantı kurmaya çalışın.

7- Sizin için doğru takip cihazı seçin

Çantalarına göz kulak olmak isteyen gezginler için elbette Apple ürünleri piyasadaki tek seçenek değil. Tile ve Samsung takip cihazları da dahil olmak üzere Android telefon kullananlar için ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek seçenekler de mevcut. Hatta bazıları yeniden şarj edilebilir!