Kerpe, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, Batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı. Ormanlarla kaplı sahiliyle İstanbul’a 1.5 saat uzaklıkta. Karadeniz’in kıyısındaki bu tatil rotasında hem yeşile hem de maviye doyacaksınız.

Karadeniz sahilinde doğal korunaklı bir liman olan Kerpe koyu, 7. yüzyılda Miletli veya Megaralı koloniciler tarafından bir üs ve pazar yeri olarak kurulmuş. Stratejik konumu Roma ve Bizans dönemlerinde de uğrağı haline gelen Kerpe, Osmanlı döneminde İstanbul’un odun ve odun kömürü ihtiyacını karşılamış. Antik bir kentin üzerine kurulu Kerpe, ‘Karadeniz’in Bodrum’u olarak anılıyor. Yaz sezonunda Kerpe’de bulunan oteller ve pansiyonlarda doluluk oranı nerdeyse yüzde 100’e çıkıyor. Korunaklı denizinin berrak suları kadar civarda yapacağınız yürüyüşler ve ilginç doğal güzelliklerle her tarafından bir sürpriz çıkıyor. Kayaların yanından toprak yoldan gittiğinizde Miço Koyu’nu göreceksiniz. Burası da etkileyici bir manzaraya sahip. Bomboş koy, denizin içindeki kayalarla hoş bir manzara oluşturuyor. Bisiklete binmeyi seviyor veya fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsanız burayı rotanıza ekleyin.



NE YAPILIR?



DOĞAL GÜZELLİKLERİ ZİYARET EDİN

Kerpe sahilinden biraz yukarı doğru gittiğinizde tam bir doğa harikası Kartalkayaları ile karşılaşıyorsunuz. Kayalara ulaşmak istiyorsanız dik bir patikayı göze almanız gerek. Denizin şekillendirdiği kayalar ve mağaraları özellikle pembe kayaları görmelisiniz.



ETKİLEYİCİ MANZARALARI KEŞFEDİN

Miço Koyu’ndaki anıt kayaları ve buradan günbatımını kaçırmayın!



ALIŞVERİŞ YAPIN

Meşhur kandıra yoğurdu ve peynirden almadan dönmeyin.



YÜRÜYÜN

Eski Kerpe yolundan yürüyüş yapıp sessizliği ve huzur dinleyin.



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