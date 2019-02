Kayak sezonu başladı. Ocak ayı kayak sezonu için birçok bölgenin en elverişli olduğu dönem. Kış aylarının popüler tatil seçeneklerinden birisi olan kayak merkezlerine gitmeden önce haberimize mutlaka göz atın ve kendiniz için en uygun rotayı seçin. Ayrıca sömestir tatili için de keyi i kış adresleri sayfalarımızda...

Yazı: Zeynep Güler Ceylan







Uludağ

Türkiye’de kış turizminin ilk merkezlerinden birisi olan Uludağ her yıl yerli, yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 2 bin 543 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezlerinin başında geliyor. Her yıl ekim-nisan ayları arasında karın bolca yağmasıyla birlikte uzun bir kış mevsimi bölgede hüküm sürüyor. Bursa’ya 32 kilometre uzaklıkta olan Uludağ, İstanbul, Ankara ve İzmir’e yakın olması sebebiyle en çok tercih edilen kayak merkezlerinden.







Monte Baia Uludağ

Bir dağ otelinin sıcak ortamını şehir oteli lüksü ve konforuyla bir arada sunan Hotel Monte Baia Uludağ, Uludağ 2. gelişim bölgesinden 1. bölgeye 1 kilometre, Bursa merkeze ise 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Benzerlerini Avusturya ve İsviçre Alpleri’nde yer alan kayak merkezlerinde görebileceğiniz ‘detachable’ telesiyejler, 4’lü oturma düzeniyle 2 kilometrelik mesafeyi sadece 6 dakikada çıkabiliyor. Otelde yer alan 5 adet teleski ve 2 adet telesiyej ile 9 bin metre uzunluğundaki pistler kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor. Otelde yer alan SPA merkezinde kayak sonrası masajla tüm yorgunluğunuzu atabilir, ısıtmalı kapalı yüzme havuzunda yüzme keyfini yaşayabilirsiniz. Hotel Monte Baia Uludağ’da çocuklar için de çok şey var. Mini Club, kayak kursları, bebek bakımı servisi, ve kapalı havuz çocukların da tatilini en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyor. Bilardo, dart, elektronik oyunlar ise her yaştan çocuğu eğlenceye davet ediyor.

2. Oteller Bölgesi Uludağ 0224 285 23 83







Bof Hotel Uludağ Ski&Convention Center

Uludağ 2. Bölge’de yer alan Bof Hotel Uludağ Ski & Convention Center farklı konseptte 167 doğa manzaralı odasıyla hizmet veriyor. Otelin pist alanının yanı sıra, Uludağ 2. Gelişim Bölgesi’ndeki en uzun pist olan Volfram Detachable-Maden Pisti, toplam yedi adet mekanik tesis ve bunlara bağlı 18 ayrı piste erişim ortak sistem ski-pass kartıyla sağlanıyor. Telesiyej yakınında bulunan Sky Fall Cafe'de snack çeşitleri, sıcak-soğuk alkolsüz içecekler, pizza, makarna ve pasta çeşitleri ile ücretli olarak sunuluyor. Tesis bünyesinde hizmet veren Ceo Health Club'da; kapalı yüzme havuzu, jakuzi, bay ve bayan ayrı geleneksel Türk hamamı, kese odası, sauna, buhar odası ve 5 adet masaj salonu ile spor salonu bulunuyor.

İkinci Gelişim Bölgesi Uludağ 0224 800 00 00