Mudanya

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Canınız mı sıkıldı? Şehirden kaçmak için çok uzaklara gitmenize gerek yok, Bursa’nın en güzel ilçelerinden Mudanya, tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor.

İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan kısa bir hafta sonu geçirmek için rotayı Mudanya’ya çevirebilirsiniz. Mudanya’ya gitmişken Yıldız Tepe’de gün batımını izlemeyi ihmal etmeyin. Bölgede görülmesi gereken yerlerin başında Kordonboyu’nun sonundaki Mudanya Mütareke Evi, Mudanya Evleri, Kumyaka Kilisesi, Giritli Mahallesi ve Tahir Paşa Konağı geliyor. İşin güzel tarafı da saydığımız yerleri bir gün içinde gezip görebilirsiniz. Rumlardan kalma evler, eski Türk konakları ve en önemlisi de dinlendirici atmosferi Mudanya’yı vazgeçilmez kaçış rotalarınız arasına sokabilir.

NASIL GİDİLİR?

Özel aracınızla Eskihisar’dan arabalı vapurla Topçular İskelesi’ne geçebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise Yenikapı’dan feribotla, Yalova üzerinden Bursa yoluna çıkmak. Gemlik’ten sonra Kurşunlu’ya saparak Mudanya’ya ulaşabilirsiniz.

