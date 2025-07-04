Rota oluşturuldu: Bodrum ve Kuzey Ege mekanlar, gezilecek yerler, yapılabilecek şeyler

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

Yaz tatili planlarınızı yapmadan önce rotanıza ilham verecek iki önerimiz var: Kuzey Ege’nin sakin kasabalarında doğayla iç içe keşifler ve Bodrum’un her köşesinde özenle seçilmiş lezzet durakları…

HAZIRLAYAN: SENEM BAL AY

@senembalay

İSTİKAMET KUZEY EGE

Ayvalık’tan Assos’a, Adatepe’ye… Kuzey Ege’nin bahar ve yaz aylarında tadı bambaşka. Hem keşifler hem de klasiklerini deneyimleyerek keyifli bir tatil yaşayabilirsiniz.

Melin Kahve Cafe

Kuzey Ege’nin incilerinden Ayvalık’ta vaha gibi bir bahçe: Melin Café rotanızda olsun. Kahvaltı ya da kahve molası ile güne burada başlayabilir, gün içinde bir botanik vahayı andıran bahçesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. @melinkahvecafe

Zeytinlikte saklı bir lezzet köşesi deneyimi için istikamet: Karina Zeytinlik. Şahane bir zeytinlikte konumlanan mekanın gün batımı saatleri şahane. Zeytin ağaçlarının arasında süzülen güneş, esen tatlı bir rüzgar bu atmosferi tamamlıyor. Karina’da gerçek bir tarladan sofraya hikayesi deneyimleyebilirsiniz. @karina_ayvalik

Karina Zeytinlik

Ayvalık’ta Küçük Han’ı mutlaka görün. Restore edildikten sonra kapılarını açan Küçük Han Ayvalık hem etkinliklere ev sahipliği yapıyor hem de avlusunda bulunan mekanlarda yemek veya kahve keyfi yapabilirsiniz.

Ayvalık’ın yeni müzelerinden biri olan, Sakarya Mahallesi’nde bulunan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’ni de görün. Müze İstanbul, Ankara ve Cunda müzelerinin benzeri bir koleksiyona sahip. Diğer müzelerden farklı olarak arkeolojik eserler de sergileniyor.

Kuzey Ege’de harika gün batımlarının keyfini çıkarabileceğiniz gezici bir lokanta olan Trata Ayvalık’ta aklınızda olsun. Bilgi ve rezervasyon için @trata.ayvalik.

Ayvalık merkezde bulunan Cleto’s Ristorante, denize bakan konumu ve İtalyan mutfağı lezzetleri ile radarınızda olsun. @cletosristorante

Tarihi evleri, kafeleri, galerileri, atölyeleri ile Küçükköy’e de rotanızı çevirin. Sokaklarında yürüyün, kafelerinde keyif yapın.

Küçükhan

Ayvalık’a gitmişken Macaron Mahallesi’ne de uğrayın. Bu şirin mahallenin sokaklarında dolaşın, kafelerinde kahve molası verin.

AIMA binasının bahçesi ve rıhtımında bulunan AIMA Cafe ise harika manzarası ve lezzetleri ile keyifli bir mekan.

Bahar ayları Kuzey Ege’nin harika doğasında, sakin ve huzur dolu hafta sonu tatilleri için harika bir rota!

Aimacafe

Assos, Adatepe, Yeşilyurt rotanızda olsun. Assos’ta antik limanı gezin; sahildeki balık lokantaları, meşhur dondurmacı Yahya Usta’da lezzetler tadın. Gün batımında Athena Tapınağı’ının manzarasını görün... Adatepe Köyü’nü rotanıza alın... Taş evlerle çevrili sokaklarında yürüyün, harika bir manzaraya sahip Zeus Altarı’na da uğrayın.

BODRUM TUTKUNLARINA ÖNERİLER

Bitez’den Yalıkavak’a, Türkbükü’nden Bodrum merkeze her köşesinde lezzet, masmavi deniz sizi bekliyor.

The Bodrum Edition

The Bodrum Edition yeni sezona merhaba dedi. Tilkicik Koyu’nda bulunan otel Michelin yıldızlı şef ve restoranlarının lezzetleri, ödüllü SPA ve konforlu bir konaklama deneyimi sunuyor. The Bodrum Edition, mutfaklarında bu sezon da dünyaca tanınan şeflerle iş birliği yaparak, güçlü bir gastronomi keyfi sunuyor. Kitchen by Osman Sezener, Ege mutfağını modern bir bakış açısıyla sunuyor. Brava by Stefano Ciotti, bu sezon da İtalyan mutfağı lezzetleri le konuklarını ağırlıyor. El yapımı makarnalar, mevsimsel lezzetler ve şefin özel kokteylleri... Inari Kujira, sushi ve sashimi tabakları, omakase deneyimi ile... Bu sezon The Bodrum Edition mutfağına katılan Zula ve Kiff de radarınızda olsun. @thebodrumedition

Susona Bodrum

Torba’da bulunan Susona Bodrum hem konaklama keyfi hem de executive şef Kaan Yıldırım’ın liderliğinde yerel malzemelerle şekillenen rafine menüler sunuyor. Malva Restaurant ise mikro-yerel mutfak anlayışı ve sürüdürülebilirlik vizyonu ile öne çıkıyor. @susonabodrum

Bodrum’da Cennet Koyu’nda bulunan Mandarin Oriental bu sezon da iddilalı.Paris’ten Roma’ya, Saint-Tropez’den Monaco ve Dubai’ye uzanan ünlü restoran Gigi Rigolatto bu sezon Mandarin Oriental, Bodrum’da misafirlerini ağırlıyacak. Bu özel pop-up haziran ayında kapılarını açacak. Roka’da Japon Robatayaki mutfağından lezzetler tadabilirsiniz. Deniz kıyısındaki Roka by the Beach ise daha hafif bir menü ve kokteyller eşliğinde açık havanın keyfinine varmak için ideal, her iki mekan da mayıs ayında misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyorlar. Keyifli atmosferiyle öğle ve akşam yemeklerinde Akdeniz ve dünya mutfaklarından özel tarifler sunan Lucca by the Sea’nin kokteylleri bu yıl da dünyaca ünlü miksolojistlere emanet. Lucca Beach ise iyi müzik eşliğinde güneşin, denizin ve yaz lezzetlerinin tadını çıkarmak için harika! Ferdi Baba, Alaçatı’nın favori Ege lezzetlerini ve balıklarını 2025’te de Mandarin Oriental, Bodrum’a taşımayı sürdürüyor. Kanton mutfağı lezzetleri sunan Hakkasan mayıs başı itibariyle sezonu açıyor. Her gün 19.00-01.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Supreme dim sum, morel mantarlı ve sebzeli Çin böreği, ızgara siyah morina balığı, çikolatalı fıstık hamur tatlısı menüsünde tadabileceğiniz lezzetlerden birkaçı. @mo_bodrum

METT Hotel&Beach Resort Bodrum

METT Hotel & Beach Resort Bodrum, 5. sezonunu nisan ayında açtı. Modern minimalist tasarım anlayışı, Akdeniz yaşamının rahat, neşeli ve dengeli tarzından ilham alıyor. İtalyan lezzetleri ile farklı beach club konsepti ile FOLIE Restaurant & Sea , DJ setleri ve kokteylleri ile nefes kesici Bodrum manzarasına eşlik eden ATTIKO otelde deneyimleyebileceğiniz mekanlardan @mettbodrum

Eleos Bodrum

Bitez’e rotanızı çevirdiğiniz İtalyan mutfağından nefis deniz ürünlerine uzanan lezzet köşeleri deneyimleyebilirsiniz. İstanbul’da Yeşilköy, Beyoğlu, Göktürk’te şubeleri bulunan Eleos; çok sevilen lezzetlerini ve ambiyansını bu sezon da yine Bitez’e taşıyor. Nefis deniz ürünlerinin başrolde olduğu menüsü pek çok güzel lezzet sunuyor. Yemeğin finalinde ise bir Eleos klasiği; meyve sunumu ve tatlılar var… Mutlaka bu lezzet deneyimini seyahat rotanıza ekleyin…Haziran ayında kapılarını açıyor. @eleosbodrum

Kurul Bitez müdavimlerinin favori adreslerinden. Mezeleri, kebapları nefis. @kurulbitez

Bağarası Bitez yıllardır konuklarını hem nefis lezzetleri hem de keyifli atmosferi ağırlıyor, mutlaka rotanızda olsun. @bagarasi_restaurant

Adliye Caddesi üzerinde yer alıyor Kornel. Bahçesi keyifli, pizzaları seviliyor. @kornelbodrum