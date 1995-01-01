İstanbul’a yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede yer alan Sapanca doğa ile iç içe zaman geçirebileceğiniz bir yer. Göl kenarında koşmaya, jeep safari ile sürat yapmaya, SPA otellerinde arınmaya veya doğa ile baş başa kalmaya gidebilirsiniz.

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yılında Frigyalıların bölgeye gelmesiyle, yerleşim yeri olarak kayıtlara giren Sapanca, gerçek anlamda M.S. 378 yılında Bitinya Krallığı tarafından kurulmuş. İl defa 391 senesine ait Lazca bir kaynakta Siphonensis Lacus ismi ile anılmış. Doğu Roma imparatorluğu döneminde ise adı Buanes, Sofhan ve Sofhange olmuş. 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları’nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılır olmuş. Haçlı Seferleri sonrasında bölge yeniden Bizanslılar’a geçmiş. Osmanlı’nın eline geçtikten sonra ise mimari olarak bir çok eser meydana çıkmış. Mesela Sarı Rüstem Paşa 170 ocaklı bir han yaptırmış. Sapanca hayli yeşil bir yer. İstanbul Deresi, Kurtköy Deresi ve Mahmudiye Deresi de bölgeye ayrı bir zenginlik katıyor. Dere kenarına kurulan kahvaltı mekanları yöre halkı kadar çevreden gelenlerin de gözdesi.







NE YAPILIR?



GÖL VEYA DERE KENARINDA KAHVALTI EDİN

Göl çevresi ve buradaki derelerin kenarında kurulan restoranlar güne güzel bir kahvaltı ile başlamanız için ideal.



YÜRÜYÜŞ İÇİN İDEAL

Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, yeni işaretlenen trekking parkurlarını takip ederek keşfe çıkabilirsiniz. Sapanca Belediyesi gölün çevresine bisiklet ve yürüyüş parkuru açtı. Göle sıfır mesafede koşmak, ücretsiz bisikletlerle gölün çevresini turlamak ayrı bir keyif.



GÖL SEFASI

Tekne ile gezintiye çıkabilir veya kürek çekebilirsiniz.



ALABALIK TADIN

Alabalık tesislerini gezip, balıkların tadına bakabilirsiniz.



YAYLADA TEMİZ HAVA

Kekik kokularını ve asırlık gürgen ağaçlarını takip ederek Soğucak Yaylası’na çıkın. Buradaki mağaralar ve şelaleler unutulmaz güzellikte… Karagöl Keremali, Çiçekli, Dikmen, Çiğdem ve Sultanpınar yaylaları diğer alternatifler!



ALMADAN DÖNMEYİN

Cuma günleri tren garının yanına pazar kuruluyor, buranın kirazı, cevizi, kestane balı meşhur.



TARİH SEVENLERE

Sutan Abdülmecid’in Rahime Sultan için 1892’de yaptırdığı Rahime Sultan Camii’ni ziyaret edebilirsiniz.



PİKNİK KAÇMAZ

Sapanca’da pek çok mesire yeri bulunuyor. Bu mesire yerlerinden herhangi birinde, göl ve dağ manzarası eşliğinde piknik yapabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Sapanca'da nerede kalınır, ne yenir linki için TIKLAYINIZ