İstanbul’un 8500 yılı bulan yerleşim tarihinin merkezi olan semtin sınırlarını Bizans surları, Haliç ve Marmara Denizi çevreler. Aynı zamanda İstanbul’un en turistik ve en hareketli semti olan Fatih’e bir de bu gözle bakmaya ne dersiniz?

1- Sultanahmet Meydanı

Şehrin kurucusu Constantin Roma İmparatoru olduğunda dünyanın merkezini bugünkü Sultanahmet Meydanı’na taşımıştır. Ayasofya’nın tam karşısında yer alan Million Anıtı uzun bir süre dünyadaki uzaklıkların ölçümünde sıfır noktası olarak kullanıldı.







2- At Pazarı

Son yıllarda yaşadığı değişimlerle kafeler sokağına dönen At Pazarı, Fatih’in en eski yerel çarşılarının kurulduğu alandır. Bizans Dönemin’de de hipodrom faal olarak işlediği yıllarda atların bakıldığı ve alınıp satıldığı bir yer olan At Pazarı, bu özelliğini Osmanlı Dönemi’nde de korumuştur.







3- Fener Rum Patrikhanesi

Hristiyan Dünyası’nın en önemli merkezlerinden olan kilise her gün ziyarete açık olmasıyla dikkat çeker. İçindeki süslemeler ve ikonaları mutlaka görmelisiniz. En önemli hazinelerinden biri Hz. İsa’nın bağlanarak kırbaçlandığı söylenen sütünun da burada olmasıdır.







4- Ayın Biri Kilisesi

Fatih, dünyanın en güzel camilerine ve İslami yapılarına ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyan eserlerini de barındırır. Tarihi Ayın Biri Kilisesi de bunların başında yer alır. Meraklılarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bu kilise en çok ziyaret edilen kilise olarak da bilinir.