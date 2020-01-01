Birbirinden özel yenilikleriyle 2020 sezonunda fark yaratmaya hazırlanan Voyage Torba, her anı unutulmaz deneyimlere dönüşecek bir tatil için sizi bekliyor!

Bodrum’un tüm güzelliğini doyasıya yaşatan Voyage Torba; çocuklara özel hizmetleri, eğlence dolu aktiviteleri, keyifli plajı ve uzun kum sahili ile ailelere kusursuz bir tatil sunuyor. Mis kokulu zeytin ağaçları ve Bodrum’un güzelliklerini taşıyan begonvillerle kaplı dinlendirici bir doğada, düz bir arazi üzerinde konumlanan otel, hem yetişkinlere hem de minik misafirlere hafızalarına kazınacak bir tatil vadediyor.



2020 sezonunda Voyage Torba, alıştığınız Voyage hizmetlerine yenilenen alanları ile renk katıyor! Yeni eklenen oda tipleri, plaj alanındaki değişiklikler, iskeleler ve restoranlar… Kısmi renovasyon dahilinde gerçekleşen yenilikleriyle Voyage Torba’nın yenilenen yüzünü deneyimlemeye hazır olun!







Kısmi Renovasyonla Voyage Torba’ya Yeni Dokunuşlar…



Otelin yenileme çalışmaları kapsamında yeni sezonda değişim rüzgarlarıyla karşılanacaksınız. Benzersiz hizmetleriyle öne çıkan Voyage Torba, yaz boyunca ünlü yıldızlara ve şov gruplarına ev sahipliği yapıyor. Çocuk kulübü ile minik misafirlerin tatil anılarına da keyif katan otel, çocuklu aileler kadar balayı çiftlerine de hitap ediyor.



Yeni restoranı Cuisine 24 ve bambaşka bir atmosfere bürünen A la Carte Sokağı ile yiyecek-içecek alanında da değişim dalgası yaratan Voyage Torba, misafirlerinin damak zevkine uygun nefis lezzetler sunuyor. Yeni a la carte restoranı Cuisine 24, 24 saat boyunca leziz atıştırmalıklarını ve eşsiz yemeklerini, lezzet avcılarıyla buluşturuyor. Konforlu ve ideal ısılarda yemek yiyebileceğiniz özel iklimlendirme sistemi ve yeni dizaynları ile birbirinden şık restoranlarda tatilinize lezzet katabilirsiniz.









