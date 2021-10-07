Tatilin böylesi… Başka bir dünya yok!

Dünyamız zor bir yaz geçiriyor ve iklim kriziyle mücadele adına hepimiz üzerimize düşeni yapmaya başladık ya da başlıyoruz yavaş yavaş (biraz geç kalsak da). Yıllık karbondioksit salınımlarının yaklaşık yüzde 15’inin ulaşımdan kaynaklandığını düşündüğümüzde sürdürülebilir ve ekolojik gezileri konuşmanın da tam zamanı! Gezgin çift Yoldabiblog bizim için Eco tatil ve sürdürülebilir seyahat üzerine bir rehber hazırladı.

Yolda bi’Blog / @yoldabiblo

Ekoturizm doğayı korumayı amaçlarken bir yandan da yerel toplulukları desteklemeye odaklanıyor. Yani seyahat ederken, hem yerel toplulukları ve ekonomiyi destekliyor hem de doğaya zarar vermiyorsunuz. Doğanın şefkatimize ihtiyacı olduğunu her fırsatta gösterdiği şu günlerde rotamızı yeşile doğru çevirmek gerekiyor. Ekoturizm ve sürdürülebilir seyahat Avrupa ülkelerinde çok yıllardır üzerine düşünülen ve uygulanan bir seyahat şekli. Yedi yıllık Almanya tecrübemiz ve Avrupa’da yaptığımız sürdürülebilir seyahatlerden yola çıkarak sizin için, sürdürülebilir seyahatte dikkat etmemiz gerekenleri ve ekoturizm seçeneklerini anlatmak istedik.

NEREDE, NASIL, NE YAPARAK?

Konaklama için ekohoteller ve TIny House’ları tercih edin. Konaklama için ekohotelleri öneriyoruz çünkü , ekohoteller doğa dostu ürünler kullanıyor ve doğaya saygıyı her şeyin önüne koyarak projelendiriliyor. Bu tarz işletmeler güneş enerjisinden faydalanıyor, yağmur sularını sulama suyu olarak kullanıyor, çevreye zarar vermemeyi amaçlıyor ve aynı zamanda kendi çalışanlarını da yerel halktan seçerek yerel halka iş fırsatı sunuyorlar.

Tiny houselar ise ekohotellere benzer şekilde minimalizmi temel alıyor ve az atık (hatta bazen sıfır atık) ilkesiyle kuruluyor. Çoğu zaman 15-20 metrekare içerisinde yaşamanın mümkün olduğunu görmekse hayata başka bir pencereden bakabilmeyi sağlıyor.

KARAVAN İLE GEZMEK YETMEZ, ADAPTE OLMAK GEREKİR

Karavanla seyahatleri de sürdürülebilir ve ekoturizmin önemli destekleyicilerinden. Son yıllarda Türkiye’de de karavanla gezen sayısının arttığını görmek umut verici. Karavan hayatının çevreye dost olmasının en önemli nedeni tüketimin az olduğu bir hayatı sunması. Karavanın içinde su ve elektrik gibi kaynaklar sınırlı olduğundan, her şeyi çok dikkatli ve sadece gerektiği kadar harcarız. Ayrıca karavanda daha kısıtlı bir alanımız olduğundan plastik ve geri dönüştürülemeyen ürünleri çok daha az tüketir, hatta belki hiç tüketmeyiz. Örneğin bir otel konaklamasını düşünün... Otelde kullanılan çöp poşetlerini, plastik kapları ve çıkan çöpü gözünüzün önüne getirin. Karavandaki tüketiminiz bununla kıyaslandığında çok daha minimal ve geri dönüşüme uygun olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Ayrıca karavan kültürünün bir parçası da arkanızda asla iz ve çöp bırakmamaktır. Avrupa’daki karavan kamp alanlarından örnek verirsek, gerçekten de gittiğimiz her kamp alanının tertemiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü karavanla gezerken sadece bir konaklama seçimi yapmıyor, aynı zamanda kültürel bir seçim de yapıyorsunuz. Çevreye saygılı olmak bunun en büyük parçası.

Son olarak karavanla gezerken ister istemez o bölgede yaşayan insanlarla tanışır, ihtiyaçlarınızı onlardan alırsınız. Yine normal bir otel konaklamasıyla kıyasladığımızda, otellerin alışverişlerini büyük zincirlerden yaptığını tahmin edersiniz, karavan hayatında alışveriş çoğu zaman konaklayacağınız yerin yakınındaki market ve manav gibi yerel halktan yapılacağı için lokal turizme de destek olmuş olursunuz.

SEYAHATTE ULAŞIM İÇİN ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLERİ TERCİH EDİN

Seyahat sırasında veya seyahat edeceğimiz yere giderken kullandığımız ulaşım araçları da sürdürülebilir seyahat için çok önemli. Örneğin gezdiğiniz şehirlerde taksiye binmek yerine bisiklet kiralamayı veya yürümeyi, karbon salınımını azalatmak için doğaya yapacağınız bir iyilik gibi düşünebilirsiniz.

Eğer otomobil kiralayacaksanız (Avrupa’da şu an çok yaygın), elektrikli araçları tercih edebilirsiniz. Böylece fosil yakıtlara kıyasla karbon ayak izinizi azaltmış olursunuz.

Son olarak toplu taşıma kullanacaksanız da olabildiğince trenle ulaşım yapmaya çalışın. Trenler, toplu taşıma araçları arasında karbon emisyonu en düşük ulaşım yöntemlerinden.

AVRUPA’NIN EN SEVİLEN 5 EKOHOTELİ

Tree Hotel-İsveç Forsthofalm-Avusturya Whitepod-İsviçre The Green House-İngiltere Borgo Pignano-İtalya

YANINIZA BUNLARI ALIN!

Ekoturizm demişken doğa dostu valizden bahsetmemek olmaz! Doğa dostu bir valiz için yanımızda taşımamız önerilen belli başlı şeyler var;

Su matarası: Çok önemli, böylece her susadığımızda plastik şişe su almak zorunda kalmıyoruz.

Recup (tekrar kullanılabilir) kahve bardağı: Aynı şekilde yanımızda bir recup bardak taşıyarak her kahve aldığımızda yeni plastik bardak alma gerekliliğinden kurtuluyoruz.

Aynı şekilde yanımızda bir recup bardak taşıyarak her kahve aldığımızda yeni plastik bardak alma gerekliliğinden kurtuluyoruz. Bez çanta: Bez çantalar çok uzun ömürlü ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçiyor. Valizinize 1-2 tane bez çanta koyarsanız gezi boyunca bir daha plastik poşet almak zorunda kalmayacaksınız.

Bez çantalar çok uzun ömürlü ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçiyor. Valizinize 1-2 tane bez çanta koyarsanız gezi boyunca bir daha plastik poşet almak zorunda kalmayacaksınız. Doğa dostu kişisel bakım ürünleri: Şampuan, sabun, diş macunu gibi kişisel bakım ürünlerinin doğa dostu olup, çok daha az kimyasal içerenlerini, hatta mümkünse hiç kimyasal ürün içermeyenlerini seçerek doğayı da kendinizi de koruyabilirsiniz.

EKOTURİZM ROTA ÖNERİLERİMİZDEN BAHSEDELİM!

Coğrafyaları ve keşfedilecek yerleri düşünüldüğünde size unutulmayacak bir ekotatil sunacak en sevdiğimiz rotalar;

Dolomitler, İtalya Bavyera, Almanya Algarve, Portekiz Endülüs, İspanya Bergen, Norveç

Ekoturizmin ülkemizde gelişmeye devam etmesini ve bu bilincin gün geçtikte artmasını diliyoruz. Ne de olsa başka bir dünya yok. Bu gezegen, hepimizin. Herkese keyifli geziler dileriz.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL TINY HOUSE’LARI