Giyilebilir teknolojiye hazır mısınız?

İnsanlar, bilimin ve teknolojinin gelişme hızını yabana attığı için yüzyıl içinde bu kadar ilerleme kaydedileceği çok az kişinin aklına gelirdi. Öyle ki eğer 1900’lerin başındaki insanlar bizi görse, göklerden gelen tanrılar zannederlerdi. Teknoloji devrimi esasında 100 değil, 10 yıl öncesinden keskin çizgiler ile bizi geçmişten ayırdı. Aslına bakarsanız 2030 geldiğinde daha da net bir ayrımın eşiğinde olacağız... Bir kısmımız çok şaşkın bir kısmımız anlamlandıramıyor ama biz, EZRATUBA olarak anlamlandırıp geleceğe hazırlıklı olan diğer kısımdanız. Bilimin, durmaksızın hız kazanan buluşlarla yoğun ve çalkantılı bir süreçten geçtiği şu dönemde, iklim krizi problemini ve yaratacağı sonuçları masaya yatırarak uzun süredir projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda tasarım ve üretim yönergelerimizi değiştirdik; akıllı ipler, çağ dönüştürücü malzemeler ile çalışıyoruz. Örneğin dışarıdaki hava sıcaklığını algılayarak derecenin durumuna göre vücut ısınızı 12 derece aşağı çeken akıllı bir tişört projesinin içine girdik; çünkü bir buçuk derece ile iki derece arasındaki farkın, büyük hasarlara yol açabileceğini kavradığımızda; kendi alanımızda yapabileceğimiz çözüme odaklandık.

YENİ TASARIM ANLAYIŞI

Grafen, dayanıklılığı, elektrik iletken özellikleri, anti-viral ve anti-bakteriyel özellikleri ile günümüzün hızla değişen ve sertleşen dış ortam koşullarına karşı hayat kurtarıcı bir materyal. Koruyucu tasarımlar yapmamıza olanak veriyor. Biz de grafen gibi çağ dönüştürücü materyallerle çalışıyoruz. Bu nanoteknoloji harikasının, çeşitli moda ve tekstil ürünlerinde -içinde bulunduğumuz iklim krizinin yarattığı sorunlara karşı çözümler yaratabilmek amacıyla- kullanılması için çaba harcıyoruz. SPIQ ise uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve farklı eklemeler sayesinde bambaşka bir hale gelen tişörtümüz. Sona gelirken, kan basıncını ölçmesinden kas ölçümüne kadar birçok detayı yüzde 90 netlikte size iletebildiğini gördük.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE DUYGULARIN SAVAŞI

Aslında yüksek teknoloji (high-tech) ve ‘yüksek dokunuş’ arasında bitmek bilmeyen bir rekabet var. İnsan olarak isteklerimiz, alışkanlıklarımız, karakterimiz 100 bin yıldır çok fazla değişmedi. İlla beş duyumuzla algılamak istiyoruz; yani yüksek dokunuş (high-touch) istiyoruz. Dolayısıyla hala mağara insanları gibi düşünüyoruz. Hal böyle olunca da ne zaman modern teknoloji yani ‘yüksek teknoloji’ ile arzularımız çatışsa; kazanan daima arzularımız oluyor. Bu çatışmaların sonucundaysa yepyeni bir dönem keskin çizgileri ile başlayacak. Bunun için EZRATUBA olarak Metaverse’de kendi evrenimizi yarattık. 17 kişiden oluşan harika bir ekibimiz ve aynı zamanda iş ortaklarımız var. Global giyilebilir teknoloji şirketleri ile ortaklıklar kuruyoruz. Akıllı ip üreten bir şirket, yazılım şirketi, nanoteknoloji şirketleri ve akademik seviyede değerli hocalar ile çalışıyoruz. Şu an da Amerika, Hindistan ve İngiltere’de projelerimizi geliştiriyoruz.

SPIQ, kan basıncını ölçmesinden kas ölçümüne kadar birçok detayda yüzde 90 netlik sağlıyor.

EZRATUBA tasarımı olan bu ceket, grafen ve geri dönüşümlü pamuktan üretildi. İletken ve aynı zamanda yüzde 90 anti-virüs özelliğine sahip. İletkenliği sayesinde telefonunuzu şarj edebilir ve aynı zamanda telefonunuzu ceketin cebine koyduğunuzda; ceketin kolundaki ekrandan veri alıp verebilirsiniz.