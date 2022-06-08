Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor? İnceleyelim...
No 9 Production tarafından FOX TV için hazırlanan romantik komedi ve polisiye dizi Gizli Saklı bu akşam izleyici ile buluşuyor. Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor? Yakından inceleyelim...
Kış dizileri bir bir sezon finali yaparken yaz dizileri de kanallarda yerini almaya başladı. Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal ikilisinin başrolde bulunduğu No 9 Production tarafından hazırlanan polisiye komedi dizisi Gizli Saklı bu akşam ekranlarda yer alacak. Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor? Yakından inceleyelim...
GİZLİ SAKLI DİZİSİ KÜNYE
Kanal: Fox TV
Yayın günü: Çarşamba
Dizinin özeti: Fox TV’de yayınlanacak olan ve başrollerini Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı Gizli Saklı iki gizli polisin hikayesini anlatacak. Bu da nefretle başlayan ve didişmeyle devam eden bir romantik komedi olacak. İki gizli polis büyük bir silah kaçakçısını yakalamak için karı koca rolü yapacak.
Başrol oyuncuları: Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı
Yönetmen: Şahin Altuğ
Senaryo: Şahin Altuğ
GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?
Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.
Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.
GİZLİ SAKLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gizli saklı dizisinde çekim için daha çok, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar gibi ilçelerde bulunuyor.
GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Sinem Ünsal - Naz/Yaz
Halit Özgür Sarı - Levent/Pamir
Şebnem Sönmez - Aynur
Şinasi Yurtsever - Namık
Caner Şahin - Emir
İdris Nebi Taşkan - Tufan
Tardu Flordun - Tarık
Ece Dizdar - Nehir
Bülent Emrah Parlak - Talat
Selçuk Borak - Sadullah Komiser
Fulden Akyürek - Günday
Ersel Şibil - Ferdi
GİZLİ SAKLI FRAGMANI