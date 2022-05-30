Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından 'Ah Nerede' dizi oluyor! Başrol oyuncuları belli oldu

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun canlandırdığı film Ah Nerede 47 yıl sonra diziye uyarlanıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizisinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli kaleme alıyor. Peki Ah Nerede dizisi konusu nedir? Ah Nerede dizisi oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

AH NEREDE DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Star

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: İstanbul'a babaları tarafından okumaları için gönderilen 3 kardeş, okullarını ihmal ederler. Kardeşlerden biri kumar oynar, biri siyasi olaylara karışır, diğeri ise çapkınlık peşinde koşar. Ferit, kızlarla gününü gün ederken aynı anda birkaç sevgiliyi idare etmektedir. Bir gün, bir mağazada tezgahtarlık yapan bir kızla tanışır ve onu da tavlamak ister. Ancak, kız çetin cevizdir ve Ferit'in işi zordur. Ne yapıp, ne edip kızı ikna eden Ferit, eski sevgililerinin ortaya çıkmasıyla zorda kalır. Kardeşlerin Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler karışır.

Başrol oyuncuları: Nil Keser, Oktay Çubuk

Yönetmen: Bülent İşbilen

Senaryo: Kübra Sülün ve Meryem Demirli

BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Orhan Aksoy’un 1975 yılında seyirciyle buluşan “Ah Nerede” filminden yola çıkılarak Star TV için uyarlanan dizide Gülşen Bubikoğlu’nun Zehra rolü Nil Keser’in olmuştu. Tarık Akan’ın oynadığı Ferit’e hayat verecek oyuncu da belli oldu. Sezon finali yapmaya hazırlanan Baba dizisinde Haluk Bilginer’in torunu Kadircan’a hayat veren ödüllü oyuncu Oktay Çubuk, “Ah Nerede”nin Ferit’i oldu.

AH NEREDE OYUNCU KADROSU

Nil Keser,

Oktay Çubuk,

Tarık Pabuççuoğlu,

Ayşe Kökçü,

Derya Alabora,

Mert Carim,

Asena Keskinci,

Berfe Sancak,

Melis Özçimen,

Bala Atabek,

Orhan Ekşin,

Korhan Herduran ,

Ahsen Türkyılmaz,

Batuhan Sert,

Samet Kaan Kuyucu.

AH NEREDE'NİN KONUSU

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar.

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Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit’in kalbini kıracaklardır. Bu planın mimarı ise; annesi Perihan (Derya Alabora), abisi Ali (Mert Carim), kuzeni Huriye (Bala Atabek) ve yeğeni Duygu (Ahsen Türkyılmaz) ile yaşayan Zehra (Nil Keser) olur.

Erkeklere güvenmeyen Zehra, genç kadınların birbirini yemek yerine onlara bunu yapan adamdan intikam almalarını öğütler. Ancak bilmediği bir şey vardır. Zehra, çapkın Ferit’ten alınacak intikamın başrolü olacaktır. Ferit’in Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler iyice karışır…