Gün boyu enerjik olmak için atıştırabileceğiniz 5 harika yiyecek

Tüm yiyecekler teknik olarak bize enerji vermek üzere tasarlanmış olsa da (sonuçta kaloriler enerji birimleridir) aldatıcı olabilir. Bir yiyecek kalorilerle dolu olsa bile bize ihtiyacımız olan sağlıklı enerji artışını sağlayamayabilir. Aslında bazı yiyecekler bizi halsiz hissettirebilir. Ayrıca diğer faktörlerin de enerji seviyemizi etkilediğini unutmamak önemlidir: uyku, egzersiz ve ne sıklıkla yemek yediğimiz .

Spor diyetisyeni ve danışman spor beslenme uzmanı Marie Spano, "En iyi enerji kaynaklarını sağlayan gıdalar, sabit kan şekeri seviyeleri için uzun ömürlü karbonhidratlar ve protein içerenler ve enerji üretiminde önemli rol oynayan besinlerdir" diyor.

Her ne kadar sabah kahvesi sizi kendinize getiriyor gibi gelse de, size sürekli bir güç kazandıran, bazı besin maddeleri bakımından zengin olan gerçekten sağlıklı yiyeceklerdir. Gün boyu enerji için bu harika yiyeceklerden bazılarını atıştırın...

Mercimek

Mercimek sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir ve size enerji artışı sağlaması da bunlardan biridir. Hem sizi tok tutacak hem de vücudunuza yakıt sağlayacak lif ve karbonhidrat bakımından zengindirler. Çok fazla mercimek aynı şeyi başarmaya yardımcı olacaktır, ancak aşırıya kaçmamak gerekir. Fazla tüketildiğinde şişkinliğe neden olabilir.

Sebzeler

Roka, brüksel lahanası, brokoli ve pazı gibi turpgillerden oluşan sebzelerin sağlık açısından çok sayıda faydası vardır ve bunlardan biri iyi enerji sağlamasıdır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, bu sebzeleri daha düşük kardiyovasküler sağlık sorunları riski ve artan kas gücü ile ilişkilendirmektedir.

Uluslararası Kalp ve Akciğer Enstitüsü Restoratif Tıp Merkezi tıbbi direktörü ve Enerji Paradoksu kitabının yazarı, kardiyotorasik cerrah MD Steven Gundry , turpgillerden sebzelerin de prebiyotik açısından yüksek olduğunu söylüyor.

Dr. Gundry'ye göre benzer etkiye sahip prebiyotik lif bakımından zengin diğer gıdalar arasında öğütülmüş keten tohumu, turp, kuşkonmaz, mantar ve antep fıstığı yer alıyor. Çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının (sindirim sisteminizdeki mikroorganizmalar), diyetten elde edilen enerjinin verimliliğini ve bu enerjinin nasıl kullanıldığını ve depolandığını etkileyerek enerji dengesini etkilediğini göstermektedir.

Dr. Gundry, "Enerji üretimimiz sağlıklı ve çeşitli bir mikrobiyota bağlıdır" diyor. "Bu tür yiyecekleri rejimimize ne kadar çok dahil edebilirsek, sürdürülebilir enerji o kadar iyi olur."

Yoğurt

Yoğurt özellikle protein bölümünde çok fazla etki yaratıyor. Spano, "Aynı zamanda iyi miktarda karbonhidrat ve B vitamini de içeriyor" diyor. B vitaminleri yediğimiz gıdaları kullanılabilir enerjiye dönüştürmemize yardımcı olur. Protein ve enerji açısından zengin bir atıştırmalık yemek çoğu zaman gün ortasındaki durgunlukla mücadele etmenize yardımcı olabilir.

Yulaf

Tok kalmak ve uzun süreli enerjiye sahip olmak istiyorsanız, yulaf mükemmel bir seçimdir çünkü demir, magnezyum ve B vitaminleri ile doludur. Spano, " Yemeklerinizde veya atıştırmalıklarınızda proteini artırmak için yulaf ezmesini süt veya yoğurtla eşleştirin" diyor.

Pancar

Spano, pancarın çoğunlukla karbonhidrat olmasına rağmen, en yüksek nitratlı gıdalar arasında olduğunu söylüyor. "Nitratlar daha fazla kan akışı için kan damarlarımızı genişletmeye yardımcı olur ve dolayısıyla dokularımıza daha fazla oksijen ve besin gider."

Kaçınılması gerekenler

Bu hiç de şaşırtıcı değil, ancak işlenmiş şeker oranı yüksek ve besin değeri düşük olanlar da dahil olmak üzere enerjinizi tüketen gıdalardan kaçının. Dr. Gundry, "Meyve suları, gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar ve hatta meyveli smoothie'lerin tümü, hücrelerimizin enerji üreten organelleri olan mitokondride gerçek bir trafik sıkışıklığına neden oluyor" diyor.