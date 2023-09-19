Daha fazla muz yemek için 5 sağlıklı neden

Muz, mutfak tezgahınızda fazla kahverengi olana kadar duran sarı kabuklu meyve oldukça tartışmalı bir meyvedir. Pek çok kişi muzdan kaçınır çünkü diğer meyvelerle karşılaştırıldığında doğal olarak yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker içerir. Evet, muz yiyebileceğiniz en yüksek şekerli meyvelerden biridir ancak bu onları bir kenara atmanız gerektiği anlamına gelmez.

Muz sağlıklı, dengeli ve ürünle dolu bir beslenmenin parçası olmalıdır. Muzun metabolizmayı hızlandıran lifi ve sıvı alımını destekleyen potasyum içeriği gibi bilmediğiniz pek çok besinsel faydası vardır. Muzları diyetinizde yinelenen bir temel madde haline getirmek için bazı ikna edici nedenler için okumaya devam edin.

Beslenme gerçekleri

F-Factor'un kurucusu Tanya Zuckerbrot, "Normal bir muz yaklaşık 30 gram karbonhidrat ve 14 gram şeker içerir; bu da bir fincan ahududuyla alacağınızın neredeyse iki katıdır" diyor. ABD Tarım Sağlık Bakanlığına göre ortalama bir muz yaklaşık 1 gram protein, 5 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir. Ayrıca potasyum (375 mg), magnezyum (32 mg), C vitamini (14 mg) ve B6 vitamini (0,24 mg) dahil olmak üzere temel vitamin ve mineraller açısından da yüksektir.

Fonksiyonel tıp uzmanı Will Cole, "Muzun tam boyutuna bağlı olarak, kaloriler, karbonhidratlar ve şeker biraz daha yüksek veya biraz daha düşük olabilir" diyor. Muz yemek sağlıklı olduğundan, yediğiniz miktarın bilincinde olmalı ve aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz: "Şeker, işlenmiş şeker veya meyvelerden elde edilen fruktoz şeklinde olmasına bakılmaksızın, vücudunuz için hala şekerdir."

Muz Yemenin Faydaları

1. Muz elektrolit potasyum açısından zengindir.

Muz, birçok vücut fonksiyonu için gerekli olan bir mineral olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Beslenme uzmanı ve bütünsel sağlık koçu Jen Silverman, "Potasyuma ihtiyaç duymamızın ana nedenlerinden biri vücudumuzdaki sıvı dengesini düzenlemektir" diyor. "Potasyumun ayrıca kan basıncını düşürdüğü, kemikleri güçlendirdiği ve uygun kas fonksiyonunu desteklediği gösterilmiştir."

2. Muz, sağlıklı sindirim ve metabolizma için lif açısından zengindir.

Zuckerbrot, "Muz, midede bir sünger gibi şişen, yiyeceğe kendinizi tok hissetmenizi sağlayan jöle benzeri bir hacim veren çözünür lif içerir" diyor. "Çözünür lif ayrıca mide ve bağırsaklardaki kalori ve yağlara bağlanarak bunları kan dolaşımına girmeden önce vücuttan dışarı çeker. Kan şekeri düzeylerini destekler, vücudunuzu sürekli enerjiyle destekler ve düzenli bağırsak hareketlerine yardımcı olur."

Pek çok insanın muz yerken kabızlık hissetmesinin bir nedeni de lifin işini yapabilmesi için suya ihtiyaç duymasıdır; lif açısından zengin bir beslenme, günde en az 2 litre su içmeyi gerektirir. Silverman'a göre muzun ne kadar olgun olduğuna da dikkat etmelisiniz. Silverman, "Olgunlaşmamış muzlar (yeşilimsi sarı renkli olanlar) kabızlığa neden olabilir, olgun muzlar ise kabızlığı hafifletebilir" diyor. Bunun nedeni, olgunlaşmamış muzların daha fazla nişasta içermesi, olgun olanların ise biraz daha fazla lif içermesidir.

3. Muz bol miktarda B6 vitamini sağlar.

Zuckerbrot, diğer faydalarının yanı sıra bu sarı meyvenin harika bir B6 vitamini kaynağı olduğunu da belirtiyor. Bir orta boy muz, metabolizma da dahil olmak üzere vücuttaki birçok fonksiyon için önemli olan günlük B6 vitamini ihtiyacınızın yaklaşık beşte birini karşılayabilir.

4. Muzlar doğal, sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır; egzersiz enerjisi ve iyileşme için mükemmeldir.

Zuckerbrot, "Muz iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve egzersizler için yakıt sağlar" diye açıklıyor. "Ayrıca egzersize bağlı kas kramplarını ve ağrılarını azaltmaya da yardımcı olabilirler." Zuckerbrot, Journal of Proteome Research'te yayınlanan ve gece boyunca oruç tutan 20 erkek bisikletçinin, ertesi gün yüksek yoğunlukta bisiklete binmeden önce sadece armut veya muzlu su içtiğini gösteren bir araştırmaya dikkat çekiyor. Meyveli su içenler, meyvesiz su içenlere göre yüzde 50 daha hızlı iyileşme yaşadı; aynı zamanda daha hızlıydılar ve daha fazla enerjiye sahiplerdi.

5. Muz uygun fiyatlı ve erişilebilirdir.

Eğer bütçeniz kısıtlıysa muz uygun fiyatlı bir meyve seçeneğidir çünkü organik olmayanları kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Cole, "Yenilebilir kısımları pestisitlerden korumaya yardımcı olmak için kalın bir kabukları var" diye açıklıyor. Bu nedenle, Çevre Çalışma Grubu'nun Kirli Düzineler listesinde hiçbir zaman yer almamışlardır , bu nedenle organik çeşitliliğe para harcamak daha az gereklidir.