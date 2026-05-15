Hangi diziler, ne zaman sezon finali yapacak?

Ekranlarda devam eden birçok yapım, yayın döneminin sonuna yaklaşırken izleyicileri de "veda mı, yoksa mola mı?" heyecanı sardı. Peki, 2026 yılında sezon finali yapacak diziler hangileri? Hangi diziler ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar…

2025-2026 sezonunun yavaş yavaş kapanmasıyla hangi dizilerin ne zaman sezon finali yapacağı da araştırılıyor. 2025-2026 sezonunda 4 dizi için final, kalan 14 dizi için ise devam kararı alındığı öğrenildi. 

HANGİ DİZİLER FİNAL YAPIYOR?

Ekran macerasına bu sezon başlayan Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan dizileri için final kararı alındı.

Yeni sezona bomba gibi başlayan ‘Çirkin’ projesi sezon finali yapacak diziler arasında ilk sırada yer aldı. Ekran macerasına yeni adım atan iddialı projenin 17 Mayıs Pazar günü 8. bölümüyle sezona ara vereceği duyuruldu. İşte sezon finali yapacak diziler 2026:

Çirkin – Star TV

Yeraltı – NOW

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Uzak Şehir – Kanal D

Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT1

ABİ – ATV

Sevdiğim Sensin – Star TV

Gönül Dağı – TRT1

Teşkilat – TRT!

Eşref Rüya – Kanal D

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Arka Sokaklar – Kanal D

Güller ve Günahlar – Kanal D

Taşacak Bu Deniz – TRT1

İşte merakla beklenen dizilerin sezon finali tarihleri...


Çirkin: 17 Mayıs Pazar 2026

Yeraltı: 20 Mayıs Çarşamba 2026

Kızılcık Şerbeti: 22 Mayıs Cuma 2026

Uzak Şehir: 25 Mayıs Pazartesi 2026

Mehmed: Fetihler Sultanı: 2 Haziran Salı 2026

ABİ: 2 Haziran Salı 2026

Sevdiğim Sensin: 4 Haziran Perşembe 2026

Gönül Dağı: 6 Haziran Cumartesi 2026

Teşkilat: 7 Haziran Pazar 2026

Eşref Rüya: 10 Haziran Çarşamba 2026

Halef: Köklerin Çağrısı: 11 Haziran Perşembe 2026

Arka Sokaklar: 12 Haziran Cuma 2026

Güller ve Günahlar: 13 Haziran Cumartesi 2026

Taşacak Bu Deniz: 23 Haziran Cuma 2026