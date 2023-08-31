Havalimanında sürpriz evlilik teklifi: Planlaması haftalar sürmüş

Genç kadın havalimanının anons sisteminde önce erkek arkadaşının sesini duydu, sonra sürpriz evlilik teklifi geldi...

Chhabra, CNN Travel'a şunları söylemiş: "Bollywood filmlerinin %80’inde çift yalnızca havaalanında bir araya gelirdi. Bir oyuncu diğerini durdurmak için havaalanına koşar ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar.” Havalimanları Chhabra ve Shukla'nın ilişkisinde de büyük rol oynamış.

Shukla, Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşıyor ve burada çalışıyor. O ve hâlâ Yeni Zelanda'da yaşayan Chhabra'yla uzun mesafeli bir ilişkisi var.

ÖNCE PLANI YAPTI

Chhabra bir plan yaptı: Shukla ziyarete geldiğinde sevdikleri Auckland Havalimanı'nda olacaktı, Chhabra da orada tek dizinin üstünde, elinde yüzükle bekliyor olacaktı.

Ayrıca başka bir fikri daha vardı; evlilik teklifini havaalanı anons sistemi aracılığıyla yapacaktı. Sevdiklerini büyük gün için uçağa bindirmek kolaydı ancak havaalanı personeli ve protokol ile konuşmak oldukça zordu.

Chhabra bulabildiği tüm havaalanı çalışanlarını aradı ve LinkedIn’den mesajlar gönderdi. Ancak sonunda Auckland Havaalanı iletişim müdürü Laura Platts ile bağlantı kurduğunda her şey yerli yerine oturmaya başladı.



PROFESYONEL EKİP DE HAZIRLANDI

Latts, pastanın, çiçeklerin ve çok heyecanlı iki ailenin havaalanına getirilmesinin yanı sıra her şeyi filme alacak profesyonel bir ekibin de dahil olduğu lojistiğin organize edilmesine yardımcı oldu.

Chhabra, havaalanının sisteminde çalınmak üzere teklifini kaydetmeyi başardı ama bunu doğru şekilde yapmak için 8 deneme gerekmiş.

Diğer bir taraftan Shukla, her zamanki gibi bir yolculuk yapacağını sanarken, kaderin onun için başka planları varmış. Shukla’nın ilk olarak uçuşu iptal edilmiş ve günün ilerleyen saatlerine ertelenmiş. Daha sonra, trafik nedeniyle neredeyse uçuşunu kaçırmış ve kapılar kapanmadan hemen önce uçağa binmek için güvenlikten aceleyle geçmiş.

VE MUTLU SON...

Shukla, Auckland'a indiğinde ise bagajının gelmediğini fark etmiş. Şikayette bulunmaya çalışırken ailesi sonunda onu gelen yolcu peronuna gitmeye ikna etmiş… Ve mutlu son. Tek dizinin üstünde Chhabra ve arkasında "Benimle evlenir misin?" yazan pankartlar taşıyan sevdikleri!

Shukla, "Şoktayım" demiş. “O an gözlerinde kayboldum ve bu kulağa ne kadar romantik gelse de doğru. Bir süre sadece biz varmışız gibi hissettim. Daha sonra tüm ailemiz ve arkadaşlarımız geldiler ve hepsi bize sarıldılar. Oldukça büyülüydü.”

Çift Hindistan’da evlenmeyi planlıyor.