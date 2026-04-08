Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli oldu

Son olarak Sahipsizler dizisiyle ekranlara gelen Hazal Subaşı, HBO Max’in yeni yerli dizisinde başrol olacak. Levent Cantek imzalı yapım, ülkenin en ünlü oyuncularından birinin eşi olan Zeyno’nun geçirdiği kazanın ardından hafızasını kaybetmesini ve sonrasında yaşanan bir skandalla kendini kamuoyunun odağında bulmasını konu alıyor.

HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRDI

Warner Bros. Discovery çatısı altındaki premium dijital platform HBO Max, Levent Cantek imzalı yeni bir yerli HBO Original dizisi için hazırlıklarını hızlandırdı. Başrol koltuğuna oturacak olan Hazal Subaşı, dizide Zeyno karakterini oynayacak.

İsmi henüz açıklanmayan dizinin merkezinde, geçirdiği bir kaza sonrası hafızasını kaybeden Zeyno yer alıyor. Ülkenin önde gelen isimlerinden Pamir’in eşi olan Zeyno, kazayla birlikte ortaya çıkan skandalın tam ortasında buluyor ve kısa sürede medyanın ilgi odağı hâline geliyor.

ZEYNO’NUN HİKAYESİ NEDİR?

Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan Zeyno’nun, yavaş yavaş gün yüzüne çıkan gerçeklerle yüzleşme süreci, sandığından çok daha sarsıcı oluyor. Hafızasının derinliklerinde saklı kalan sırları keşfettikçe, kendisini giderek kararan bir girdabın içinde buluyor.

Dizi, ilişkiler, güç mücadeleleri ve görünmeyen bağlar üzerinden ilerliyor. Her bölümde temposunu artırarak izleyiciyi içine çeken yoğun bir anlatı sunmayı hedefliyor. Yapımcılığını ARC Film’in üstlendiği proje, toplam sekiz bölümden oluşacak.