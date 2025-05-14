Hazal Subaşı aşka geldi: İyi ki doğdun sevgilim

Oyuncu Hazal Subaşı, 40 yaşına giren sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hazal Subaşı aşka geldi: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 1

2022 yılında oyuncu kendi gibi oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren ancak kısa bir süre sonra tek celsede boşanan çiftten Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Hazal Subaşı aşka geldi: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikili sık sık romantik pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Hazal Subaşı aşka geldi: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 3

Son olarak Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç'un 40. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Hazal Subaşı aşka geldi: İyi ki doğdun sevgilim - Resim : 4

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40. yaşını kutlayan sevgilisiyle romantik pozlarını sevenleriyle paylaştı.