Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu ne, oyuncuları kimler? 11 dalda Oscar'a aday oldu

Bu yıl 95.si dağıtılacak Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen bilimkurgu filmi"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım oldu. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu ne, oyuncuları, fragmanına yakından bakalım...

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu ne?

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin oyuncuları

Michelle Yeoh

Jamie Lee Curtis

Stephanie Hsu

Ke Huy Quan

James Hong

Jenny Slate

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi fragmanı