Müzik, internetle birlikte tüm dünyada dijital platformlara taşınmış olsa da, müziği gerçeğe en yakın kalitede dinlemek isteyenler için plaklar, analog dönemin son temsilcisi olarak cazibesini hala koruyor. Müzik dünyasının nostaljik ama eskimeyen medyası plak ve pikapların 2. el alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli ipuçlarını sahibinden.com paylaştı.
2. el plak alırken dikkat edilmesi gerekenler:
- Plak
alırken, plağın üzerinde derin çizikler veya küf olmamasına dikkat edin.
- Plak
üzerinde herhangi bir eğiklik ya da yamukluk olup olmadığını kontrol edin.
- Plakların
üzerindeki orta etiketler (label) plağın değerini belirleyen unsurlardandır.
- Plakların
orta etiketlerinde veya kaplarındaki yazılar, yırtıklar veya kopmalar, plağın
değerini düşüren unsurlardır.
- Birçok
plağın orijinal dış kılıfı kadar iç kılıfı da değerini arttıran unsurlardandır.
- İlk baskı plaklar genellikle en iyi sesi verir ve en değerli olanlardır. Bunlar matrix numaraları, katalog numaraları gibi numaralardan veya baskıya özel farklılıklarla anlaşılabilir.
Pikap alırken dikkat edilmesi gerekenler:
- Pikap
alışverişinde öncelikle volanın yani döner tablanın sabitliğine bakın. Volanın
yalpalamamasına dikkat edin.
- 2. el
pikaplarda mutlaka iğne ve kol ayarlarına baktırın.
- Pikabı
kullanırken iğneyi plağa yumuşak bırakmayı ve özellikle pikabı hoparlörler ve
ses titreşimi taşıyacak ortamdan bağımsız, sadece kendisine ait bir yerde
konumlandırmayı unutmayın. Aksi takdirde hoparlörlerden taşınan titreşim iğneyi
etkileyerek yükselen ve rahatsız eden bir gürültü yapmasına neden olur.
Plaklar nasıl korunmalı?
- Plaklar
nem, yüksek ısı, direkt güneş ışığı ve tozdan korunmalıdır.
- Plakların
hepsinin ayrı kılıflara konması çiziğin oluşumunu minimize eder.
- Plaklar düzenli
olarak anti - statik yumuşak fırça ile ya da az nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Üst üste
konulmadan, dik olarak sıkıştırmadan muhafaza edilmelidir.
- Üst üste
konulması ağırlık yapacağından plakların deforme olmasına sebep olabilir.
- Sigara
dumanı ve buharlı ortamlardan uzak tutulmalıdır.