Plaklar ve pikaplar sizin için nostaljiden öte bir tutkuysa, onları nasıl korumanız ve 2. el alışverişlerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz.

Müzik, internetle birlikte tüm dünyada dijital platformlara taşınmış olsa da, müziği gerçeğe en yakın kalitede dinlemek isteyenler için plaklar, analog dönemin son temsilcisi olarak cazibesini hala koruyor. Müzik dünyasının nostaljik ama eskimeyen medyası plak ve pikapların 2. el alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli ipuçlarını sahibinden.com paylaştı.

2. el plak alırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Plak alırken, plağın üzerinde derin çizikler veya küf olmamasına dikkat edin.

- Plak üzerinde herhangi bir eğiklik ya da yamukluk olup olmadığını kontrol edin.



- Plakların üzerindeki orta etiketler (label) plağın değerini belirleyen unsurlardandır.



- Plakların orta etiketlerinde veya kaplarındaki yazılar, yırtıklar veya kopmalar, plağın değerini düşüren unsurlardır.



- Birçok plağın orijinal dış kılıfı kadar iç kılıfı da değerini arttıran unsurlardandır.



- İlk baskı plaklar genellikle en iyi sesi verir ve en değerli olanlardır. Bunlar matrix numaraları, katalog numaraları gibi numaralardan veya baskıya özel farklılıklarla anlaşılabilir.

Pikap alırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Pikap alışverişinde öncelikle volanın yani döner tablanın sabitliğine bakın. Volanın yalpalamamasına dikkat edin.



- 2. el pikaplarda mutlaka iğne ve kol ayarlarına baktırın.



- Pikabı kullanırken iğneyi plağa yumuşak bırakmayı ve özellikle pikabı hoparlörler ve ses titreşimi taşıyacak ortamdan bağımsız, sadece kendisine ait bir yerde konumlandırmayı unutmayın. Aksi takdirde hoparlörlerden taşınan titreşim iğneyi etkileyerek yükselen ve rahatsız eden bir gürültü yapmasına neden olur.



Plaklar nasıl korunmalı?



- Plaklar nem, yüksek ısı, direkt güneş ışığı ve tozdan korunmalıdır.



- Plakların hepsinin ayrı kılıflara konması çiziğin oluşumunu minimize eder.

- Plaklar düzenli olarak anti - statik yumuşak fırça ile ya da az nemli bir bezle temizlenmelidir.

- Üst üste konulmadan, dik olarak sıkıştırmadan muhafaza edilmelidir.

- Üst üste konulması ağırlık yapacağından plakların deforme olmasına sebep olabilir.

- Sigara dumanı ve buharlı ortamlardan uzak tutulmalıdır.