Muammer Yanmaz Fotoğraf Atölyesi'nin 117. dönem kursu 12 Kasım'da başlayacak.

Fotoğrafçı Muammer Yanmaz kendi adıyla kurduğu fotoğraf atölyesinde fotoğrafçılık dersleri vermeye devam ediyor. Katılımcılar Muammer Yanmaz Fotoğraf Kursu'nda hafta sonu düzenlenecek olan 59. dönem kursu ile hayatı diledikleri gibi kadraja alıyorlar. 12 Kasım'da başlayacak ve 8 hafta boyunca hafta içi gerçekleşecek olan kursta, katılımcılar fotoğraf sanatının incelikleri öğrenme fırsatı yakalayacaklar.



Dersler her Çarşamba 11.00–13.00 arasında verilecek. Kursa katılanlar hem fotoğraf sanatıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinecek hem de kurs sonrasında “40 Haramiler” adı altında ortak çalışmalar sürdürme olanağına sahip olacaklar. Kaçırdıkları dersleri ise bir sonraki dönemlerde alabilecekler. Atölye, fotoğrafa yeni başlayacak olan ya da fotoğraf bilgisini geliştirmek isteyen herkese açık.

Muammer Yanmaz Fotoğraf Atölyesi'nde uygulanacak program ise şöyle:

Temel Atölye Ders Programı

1. Hafta: Makinenin çalışma prensipleri, lensler, ışık formülleri ve çekim bilgileri. Fotoğrafın vurucu unsurları.

2. Hafta: Makine ayarları, kompozisyon. Flaş bilgileri, renk sıcaklığı, netleme yöntemleri.

3. Hafta: Hızlı çekim teknikleri, Photoshop programına giriş ve 4 işlem. Stüdyoda uygulamalı çekim.

4. Hafta: (Dış çekim uygulaması). Pan, dolgu flaş tekniği, hareket efekti, netleme çalışmaları, uygulamalı kompozisyon ve ışık egzersizleri.

5. Hafta: Fotoğraftan para kazanma şekilleri, paraflaş ve yapay ışıklar ile çalışma prensipleri. Uygun fiyatlarda etkili ışık malzemeleri kullanılması.

6. Hafta: Kurgu ve hikaye oluşturma bilgileri. Bilgilerin revize edilmesi.

7. Hafta: (Dış çekim uygulaması). Arka plan çalışmaları, ışığın farklı yüzleri. Ters ışık, an fotoğrafı yakalama ve kompozisyon bilgilerini pekiştirme.

8. Hafta: Portfolyo ve fotoğraf projesi hazırlama teknikleri. Herkesten bir proje fikri alınması ve mezuniyet töreni.