Evde vakit geçirmenin keyfi birlikte oyun oynamakla çıkar. Sevdiklerinizle bir arada keyifli zaman geçireceğiniz, kiminin kazanıp kiminin “Hadi bir daha!” diyeceği tüm kutu oyunlarını sizler derledik.

Sıkılmak yok, oyun oynamak var! Evde hep birlikte keyifli vakit geçirmenin en etkili yolu kutu oyunlarından geçiyor. Eğlence ve rekabet garantili, zihin açıcı bu kutu oyunlarından herhangi birini internetten kolayca sipariş verebilirsiniz.





Monopoly

Dünyanın en sevilen ve en popüler oyunu Monopoly’den sıkılmak ne mümkün! Zarları at, arsaları al, liderliğe oyna. Monopoly’nin klasik versiyonu dışında artık pek çok yeni ve farklı konsepti de var. Dilediğini seç ve bitmek bilmeyen liderlik yarışını başlat.







Tabu

İster anlat, ister çiz, istersen kukla üzerinde göster ama sakın yasaklı kelimeleri kullanma! Tabu, 7’den 70’e hiçbir zaman sıkılmadan oynayabileceğimiz harika bir oyun. Zengin kelime kapasitesi ve anlatım çeşitliliğiyle artık oyunun her turu farklı bir zevke sahip. Zamanı ve kelimeleri en iyi kullanan kazansın!





Scrabble

İşte bir klasik daha: Scrabble! Üzerinde puanlar yazan harfleri bir araya getirerek uygun bir kelime yazdığın bu oyun için tüm kelime dağarcığını kullanman gerekecek. Tabii bu sırada yalnızca harflerin değil, oyun tahtası üzerindeki ödüllü karaleri de dikkate almayı unutmaman gerek. Geriye sadece tatlı bir rekabet içerisinde eğlenmek kalıyor.





Dixit

Harika tasarımlarıyla ön plana çıkan bu oyuna bayılacaksınız. Dixit’te hikaye tamamen hayal gücünüze bağlı. Oyuncular, rakiplerine hikayenin hangi resimle eşleştiğini tahmin etmek için kartlarındaki çizimleri kullanıyorlar. Fakat dikkat et, bu bir blöf olabilir.





Jenga

Denge ve konsantrasyon! Jenga’nın temeli tam olarak bu. Zeka ve yaratıcılık katarak oynanan oyunların yanında Jenga, oyun anına hareket ve gerilim katmak için harika bir alternatif sunuyor. Tekrar tekrar oynamaktan sıkılmayacağınız keyif dolu saatler de garanti.





UNO

İlk bakışta çok karışık gibi görünse de aslında UNO’nun mantığı çok kolay. Elindeki sayı ve renklerden oluşan kartları, rakiplerinin attığı kartlarla eşleştirmeye çalışıp elindekileri bitirmeye çalışıyorsun. Oyunun mantığı kolay fakat UNO’nun özel aksiyon kartlarıyla rekabet çok daha farklı bir noktaya geliyor. Ama emin ol eğlencesi uzun süreli oluyor.





Trivial Pursuit

Hepimiz her zaman bilgi yarışmalarını izlerken TV başında bilgi küpü kesiliyoruz. İşte şimdi sıra bu bilgileri gerçekten kazanmak için kullanmaya geldi. 80’li yıllardan beri popüler olan Trivial Pursuit oyununda, kartlardaki soruları sana verilen ipuçlarıyla birlikte doğru cevaplayıp diğer oyunculardan önce oyunu bitirmen gerekiyor. Genel kültür sınavı başlasın!



