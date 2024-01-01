Örgü tığı ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan Amigurumi, son yıllarda popülaritesi giderek artan Japonlara ait bir örgü oyuncak yapma sanatı...

Japonca "Ami" örülmüş ve "Nuigirimi" doldurulmuş kelimelerinden oluşan Amigurumi yani örgü bebek sanatı için kullanılan iğne ve ipler son derece önemli. Hemen hemen her tür ip ile amigurumi yapılabiliyor olsa da kullanılan ipin çok ince olmamasına ve de zamanla tüylenme oluşturmayacak bir yapıda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bebekler için ise pamuklu ve tüysüz ipler kullanmak bu sanat için en ideali. İpin sağlam ve güçlü olması ve kolay kopmaması da önemli. Böylece örgü bebek de çok çabuk aşınmayacaktır.

Amigurumi için ihtiyacınız olan malzemeleri örgü malzemeleri satan bir dükkandan kolayca bulabilirsiniz. Kalın uçlu olmayan birkaç tığ ve bu sanata uygun çabuk kopmayan, tüylenme yapmayan bebek yünü denilen ipler işinizi görecektir. İlmek sayarak örgü yapacağınız için bir ilmek işaretleyici de anlamınızı tavsiye ederiz. Sonrasında yapacağınız oyuncağın şekline göre ek malzemeler alabilir; Amigurumi bebek, Amigurumi tavşan, Amigurumi civciv, Amigurumi inek gibi daha birçok oyuncak bebek yapabilirsiniz. Önce kolay olanlardan başlayıp zamanla zorluk derecesi daha yüksek modellere doğru da ilerleyebilirsiniz.



Amigurumi nasıl yapılır?

Eğer tığ örgü ile sık iğne yapmayı biliyorsanız işiniz biraz daha kolay demektir. Fakat bilmiyorsanız yine de zor gelmesin çünkü eliniz alıştıktan sonra bu sizin için giderek daha kolay olacaktır. Tığ örgü ile sık iğne yapmayı öğrendikten sonra verilen tariflere uygun olarak örgünüze başlayın, gerekli olan yerlerde ilmek atarak eksilterek oyuncağınızın yavaşça şekillendiğini göreceksiniz. İnternette bunun ile ilgili birçok video ve resimli anlatım bulabilir farklı örneklere de göz atabilirsiniz. Eğer sık iğne yapmayı biliyorsanız örgü modeli bakarak yapmak sizin için çok daha kolay olacak.



Amigurumi bebek yapımı

Bu sanatın tarifleri metin, şema ve tablo olarak 3 ana başlıkta verilebilir. Örneğin bir Köpek modelinin tarifi şöyle;

• Sihirli halka içine 6 sık iğne (6)

• Her bir sık iğne içine çift sık iğne x 6 kere (12) (buradaki x matematikteki çarpıya denk geliyor, karışıklık olmasın, çünkü aşağıda X harfini de kullanacağız)

• 1 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (18)

• 2 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (24)

• 3 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (30)

• 4 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (36)

• 5 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (42)

• 6 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (48)

• 7 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (54)

• 8 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (60)

• 9 tek sık iğne 1 çift sık iğnex6 kere (66)

• 13-14-15. sıra–birebir sık iğne (66)

• 31 tek sık iğne–2 sık iğneyi tek seferde örme (eksiltme) x 2 kere (64)



Buna benzer daha birçok amigurumi çeşidi ve tarifi bulunuyor. Dilerseniz çocuklarınızı mutlu etmek için dilerseniz sadece keyifli vakit geçirmek için amigurumi yapabilir ve güzel bir hobi edinebilirsiniz.