İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Bilgi Eğitim ve Konuşma Kulübü iş birliği ile düzenlenen konuşma odaklı İngilizce konuşturan eğitimler düzenleniyor.

İngilizce öğrenme ve akıcı konuşma konusunda CEFR kriterlerini referans alan müfredatı ile katılımcılarına günlük hayatta sorunsuz bir şekilde konuşabilecekleri şekilde İngilizce eğitimi veren İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Konuşma Kulübü “Anlıyorum ama konuşamıyorum” diyen herkes için bir çıkış yolu sunuyor.

Konuşma Kulübü’nün ders içeriğinde günün her anında karşılaşılabilecek, İngilizce konuşulması gereken sosyal/özel hayat hatta geleceğe dair yapılan iş planlarına yardımcı olabilecek konular bile yer alıyor.

Herhangi materyal kullanılmadan, güncel konuların CEFR kriterlerine bağlı kalmak kaydıyla konuşularak işlendiği Konuşma Kulübü, sevdiği dizileri altyazısız izlemek, sürekli pratik yaparak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmak ve anlamak isteyen herkesi eğitime davet ediyor.



Eğitimler katılımcıların, İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde, deneyimli İngilizce öğretmenlerinden oluşan bir kadroyla 6 kur esasına bağlı kalınarak hazırlandı.

