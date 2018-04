Aslı K. Yemek Atölyesi

Aslı Osma Kender'in verdiği atölye İtalyan mutfağına ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

Aslı Osma Kender New York’ta bulunan The French Culinary Institute’da aşçılık eğitimini tamamladıktan sonra Four Seasons Hotel, Istanbul’da stajını yaptı. Bir süre restoran ortamında çalıştıktan sonra, Mutfak Sanatları Akademi’sinde Fransız, Italyan ve Ispanyol mutfağı ile ilgili ders verdi.



Sonrasında, sağlıklı beslenme ile ilgili eğitim veren ve yine New York’ta bulunan Institute for Integrative Nutrition’dan Holistic Health Coach diplomasını aldı. Hayatının 20 yılını Brüksel, Lugano, Los Angeles ve New York’ta geçiren Aslı Osma Kender’in çocuklarından sonra en büyük tutkusu yemek. Aslı K., bu birikimin bir araya geldiği noktayı temsil eden butik bir atölye. Burada günden güne farklı yemekler pişiriliyor. Evlerinde misafir ağırlamak isteyen ama herşeyi sıfırdan yapmaya vakti olmayan kişilere kolaylık sağlamak, klasik Fransız ve İtalyan mutfağının özlemini yaşayanlara eski tatları geri getirmek, veya beraber oturup, ihtiyacınız doğrultusunda hoş bir menü tasarlayıp sipariş üzreine çalışmak Aslı K.’nın verdiği temel hizmetler.



Kullanılan tüm malzemeler doğal, mümkün olduğunca organik ve kalitelidir. Tereyağı, sızma zeytinyağı, soğuk sıkım fındık, ceviz, üzüm çekirdeği yağı ve Fransa’dan ithal edilen saf ördek yağından başka hiç bir yağ türü kullanılmıyor.