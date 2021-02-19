Ayşegül Sevinç: INLAKESH

Inlakesh markası nasıl ortaya çıktı?

Inlakesh yıllardan beri kendisi için tasarlayan; hissettiklerini, birikimlerini, hayata bakış açısını aynı frekansta olduğu kişilerle paylaşmayı arzulayan bir kadının çocuğu olarak doğdu diyebiliriz. Adını antik dünyanın en ileri toplumlarından biri olan Mayaların birbirlerini ve doğayı selamlama sözünden aldı: In Lak’ech Ala K’in (Ben senim, sen bensin.) Bu sözün tanımladığı yaşam biçimi de çıkış noktası oldu. İlk koleksiyonda Aborjin kültürü ve mitolojisinden esinlendik. Her koleksiyon ayrı bir hikaye, ayrı bir felsefe anlatabilir. Kadim kültürleri, onların felsefelerini, tılsımlarını tasarımlara yansıtmayı seviyorum.

İlhamını Mayalardan alan Inlakesh’in tasarım kodlarını nasıl tanımlarsınız?

Tasarımlarımız ağırlıklı olarak el yapımı ve çeşitli materyallerin harmanlanmasıyla ortaya çıkıyor. Etnik tarzı, modern kadın kimliğinde buluşturuyoruz. Altın, gümüş, pirinç, abanoz ağacı, halatlar, doğal kumaşlar, coconut boncuklar, tüyler... Hepsi koleksiyonun mevsimine, tarzına ya da temasına göre bir arada kullanılabiliyor. Sade şıklık sunan tasarımlarımız olduğu gibi, sade bir tarzla tamamlandığında başlı başına bir giysi kadar etkili görünebilen parçalarımız da var. Inlakesh eklektik, bohem ya da bazı tasarımlarımızda maskülen tarzları tamamlayabiliyor. Doğru kullanımla sıra dışı ve güçlü görünümleri yakalamak mümkün.

Yeni koleksiyonunuz ‘Savaşçı Ruh’ bize hangi mesajı veriyor?

‘Savaşçı Ruh’ koleksiyonunda ‘inanç’ duygusundan esinlendim. “Gücünün farkında olan savaşçı ruhlar oldu ilham kaynağım. ‘Aborjin Düş Zamanı’ hikayelerine kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu kez kendine güvenen, inanan, sıra dışı , güçlü kadın ve erkek savaşçı ruhlar için tasarladık. Mevcut dünya gündemi de her birimizden bunu istiyor sanki... Ok, mızrak, bumerang temalarını ele alırken ‘Ne verirsen onu alırsın’ mottosuna da vurgu yaptık.