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Bisiklete binmek için 10 neden

Büyük şehirlerde bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalar da bisiklet kullananların araba kullananlara göre daha sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Çocukluk günlerinden beri bisiklete binmeyenlerdenseniz hemen listeye göz atın ve bisikletliler kervanına katılın.

1. Kalori yaktırıyor.

2. Nefesi düzenliyor.

3. Bacak kaslarınızı çalıştırıyor ve güçlendiriyor.

4. Masrafsız seyahat etmenin en iyi yolu!

5. Yakıt gerektirmiyor.

6. Zaman kazandırıyor! Arabayla olduğu gibi trafik ve park sorunu yaşatmıyor.

7. Çevre dostu ve doğayı kirletmiyor.

8. Dar sokaklara bile giriş imkanı verdiğinden şehri yeniden keşfetmeyi sağlıyor!

9. Özgürlük hissi veriyor, stresinizi alıyor!

10. Ehliyet gerektirmiyor.

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