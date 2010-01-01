Bisiklete binmek için 10 neden

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Büyük şehirlerde bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalar da bisiklet kullananların araba kullananlara göre daha sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor.