Slime çılgınlığıyla adını çokça duymaya başladığımız boraks eğlenceli bir oyun hamuru yapmanın yanı sıra bir çok farklı yerde kullanabileceğiniz bir madde. Nasıl slime yapacağınızı ve bu kimyasalı temizlik için nasıl kullanacağınızı öğrenmek isterseniz sizi şöyle alalım...

Boraks nedir sorusunun bilimsel cevabının peşindeyseniz karşınıza çıkacak şey şuna benzer olacak: Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. Ya da şuna: Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu... Bu bilimsel tanımların çoğumuzun anlayabileceği karşılığı boraksın bir mineral olduğunu söylemekten geçiyor. Hayatımızdaki karşılığı ise tehlikesiz görülen bir temizlik maddesi olması. Son dönemdeki slime modası sayesinde boraks özellikle de çocukların peşinden koştuğu bir mineral olarak da hayatımıza girdi. Bu madde ilk olarak Çin'de, kurumuş göl yataklarında keşfedilmiş ve İpek Yolu aracılığıyla 8. Yüzyıl'da Arap Yarımadası'na ulaşmış. Popülerliği ise 18. Yüzyıl'da Francis Marion Smith'in kurduğu bir şirketin farklı alanlarda bu minerali kullanmaya başlamasıyla artmış. Düşünsenize kimyasal ve endüstriyel bir keşif artık sosyal medyanın ve çocukların peşinden gittiği bir maddeye dönmüş durumda!



Boraks nerede kullanılır?

Boraks ülkemizdeki kullanımı açısından daha çok evde deterjan ve türevlerine karşı alerjisi olan, ya da bu ürünleri kullanmanın sağlıksız olduğunu düşünenlerimiz tarafından kullanılan bir madde. Sektörel bazda ise kozmetik, atık yönetimi, inşaat, deterjan sanayisi, madencilik, demir-çelik sanayisi gibi alanlarda sıkça kullanılıyor. Bizim için daha ulaşılabilir işlevi ise az önce bahsettiğimiz gibi hane temizliği. Temizlik sırasında deterjanların verdiği çeşitli zararların farkında olan kişiler bir alternatif aradığında buldukları ilk çözüm boraks tozu oluyor. Ev temizliğinde bu toz çamaşır sodası ile karıştırılarak birçok farklı noktada kullanılabilir. Örneğin, mineralimiz çamaşır sodası ve sirke karıştırılarak bir macun haline getirilirse, bir fırça yardımıyla tuvalet temizliği yapmak mümkün oluyor. Buna benzer olarak boraks ve çamaşır sodası karışımını, portakal ya da mandalina esansı ile karıştırarak bulaşık deterjanına benzer bir temizlik maddesi de elde edebilirsiniz. Buradaki önemli nokta ise bulaşıkları durularken özenli olmanız. Eğer halınızı temizlemek isterseniz, boraks maddesini karbonat ve su ile karıştırabilir ve halınızın lekeli kısmını bu karışımla rahatça silebilirsiniz. Tıkanan giderlerinizi açmak için de boraks önerilen çözümler arasında göze çarpıyor. Tek yapmanız gereken tıkanan giderin içine doğru tozu döküp bir süre bekledikten sonra kaynar su ilave etmeniz olacaktır. Ayrıca bu maddeyi haşerelere karşı da kullanan birçok insanla karşılaşmak mümkün. Tabii, şu anda en ünlü kullanım alanı eğlence olarak göze çarpıyor. Youtuber’ların hayatımıza soktuğu slime evimizdeki küçük çocukların hatta bazen yetişkinlerin bile yapmak için arama motorlarına, içerik sitelerine ve en sonunda da malzeme alacakları dükkanlara koştuğu bir eğlence aracı haline geldi. Slime’ın ne olduğunu bilmiyorsanız, elinizde yumuşak bir oyun hamurunu sıktığınızı hayal edin. Evet, oynaması oldukça keyifli bir oyun hamuru! Eğlence sektörünün el atmasıyla birçok iş alanında ve hane temizliğinde kullanılan kimyasal maddemiz sağladığı faydalara ek olarak hayatımıza renk de katmış oldu.



Slime nasıl yapılır?

Şu ana kadar bahsettiklerimiz içindeki en popüler kullanım alanı olan slime yapımı zannedildiği kadar zor değil. Videolarda gördüğünüz farklı slime versiyonları size zor geliyorsa sakın endişe etmeyin. Klasik yöntemle de eğlenmek gayet mümkün. Evde slime yapmak için ihtiyacınız olanlar yalnızca yarım bardak sıcak su, yarım bardak tutkal ve bir yemek kaşığı boraks tozu. Önce tutkalı bir kaba koyun, üstüne su ilave edin. Bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra boraks tozunu da bir miktar suyun içinde çözün ve karışıma ekleyin. İyice karıştırırken gıda boyası da katabilirsiniz. Gıda boyası kullandığınız takdirde elinizde yumuşak dokulu oyun hamurunu farklı renklere de büründürebilirsiniz.



Boraks nereden satın alınır?

Boraks, aktarlardan, eczanelerden ve kırtasiyelerden satın alınabilir... Bu dükkanların yanı sıra internet üzerinden iletişime geçebileceğiniz birçok satıcı da satış yapıyor. Ancak internet alışverişlerinizde güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapmayı unutmayın.



Boraksın zararları nelerdir?

Birçok kullanım alanı olmasına rağmen boraksın kimyasal bir madde olduğu ve kullanan kişilere ve doğaya muhtemel zararlar verebileceğini unutmayın. Özellikle kullanım sırasında fazlaca solunması sağlık adına tehlikeli olabilir. Çünkü bu kimyasal maddenin zehirli bir yapısı var. Az önce boraksın nerelerde kullanıldığından bahsederken böceklere karşı da kullanıldığından bahsettik. Bir canlıya zararlı olan bir madde başka bir canlıya da farklı dozlarda olsa da zararlı gelebilir. Buna ek olarak alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz olduğunu da göz ardı etmeyin. Sağlığınız aceleyle slime yapmaktan daha önemli. Evet, boraks hem eğlenmek hem de temizlik yaparken kullanmak için oldukça elverişli bir kimyasal. Dilerseniz boraks ile hem slime yapabilir hem de yeterince eğlendikten sonra evinizi temizleyebilirsiniz! Sağlınıza dikkat edin yeter.